Abertos os Jogos da Integração do Idoso 2025 em Pontal do Paraná

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura Pontal do Paraná

A Série Bronze dos Jogos da Integração do Idoso (JIIDOs), começou oficialmente nesta segunda-feira (10), na Associação Banestado, em Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

Durante a cerimônia, o município recebeu o certificado “Amigo do Idoso”, reconhecimento concedido às cidades que apoiam políticas públicas voltadas à terceira idade.

Com mais de 800 participantes e representantes de mais de 40 municípios a competição é realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Esporte, que movimenta o litoral com atividades físicas e culturais voltadas à população com 60 anos ou mais.

O Governo do Estado do Paraná arca com o custo de alimentação e hospedagem para que os idosos possam vir e passar a semana praticando atividade física e socializando com outros idosos de diferentes municípios.

Nesta primeira etapa, as atividades se dividem entre os dias 9 a 12 de junho e 12 a 15 de junho, com as aberturas oficiais sempre à noite. Além das disputas esportivas, a programação inclui eventos de integração como a Noite da Regionalidade Paranaense e o Baile Mix Dançante, que prometem animar os participantes nos dias 10, 11, 13 e 14.

As competições incluem modalidades adaptadas, como vôlei câmbio, peteca, handebol por zona, basquete relógio, xadrez, dominó e tênis de mesa.

Ao todo, são 6 modalidades coletivas e 4 modalidades individuais, promovendo diversidade e inclusão nas práticas esportivas.

Estão sendo realizadas também capacitações para profissionais de Educação Física, reunindo 136 representantes de diferentes municípios, uma iniciativa que amplia a inclusão e promoção da saúde.

Guaratuba em novembro

Os Jogos da Integração do Idoso seguem até novembro com mais duas etapas: a Série Prata, que acontece em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, de 1º a 5 de outubro, e a Série Ouro, em Guaratuba, de 5 a 9 de novembro.

O evento contou com a presença do prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes; do secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski; do diretor de Inovações, Tiago Campos; e o secretário de Esportes de Pontal do Paraná, Eduardo Saçaki, além de representantes municipais e convidados.

A expectativa é reunir até 3 mil atletas ao longo das próximas fases.