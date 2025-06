Pontal do Paraná realiza 3ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Pontal do Paraná convida a população para a 3ª Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 10 de julho, em Praia de Leste. Antes, em junho, acontecem pré-conferências, já tendo sido realizada uma na sexta-feira (6). Mais duas acontecem nos dia 11 e 20, nos balneários Ipanema e Pontal do Sul.

O tema de 2025 é “20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”, destacando a atuação do Sistema Único de Assistência Social.

Conforme a convocação nacional, ao reafirmar seu caráter democrático e participativo, as conferências se colocam como um espaço essencial de resistência diante dos retrocessos e de fortalecimento da proteção social no Brasil. Ao completar 20 anos, o SUAS se consolida como uma das maiores políticas públicas de proteção social do mundo, estruturada nos princípios da universalidade, da proteção social não contributiva e da participação social.

3ª Conferência Municipal de Assistência Social

Data: 10 de julho de 2025

Horário: 08h30 às 17h

Local: Centro de Capacitação – R. Dídio Costa, 422 – Praia de Leste

Pré-Conferências:

Programa Praia – realizada na sexta-feira (6/6), no – Jardim Canadá

CRAS Ipanema – 11/6 às 14h

Rodovia Darci Gomes de Moraes, nº 6201 – Ipanema

Subprefeitura – 20/6 às 14h

R. Yolando Pinheiro, nº 629 – Pontal do Sul

Faça sua inscrição agora:

https://forms.gle/2cKfZbDUrhQuhRM17