Operação do Gaeco mira vereador suspeito de “rachadinha” em Pontal

Fotos: MPPR

Áudio do promotor Vinicius Fernando Zonato

O Núcleo de Paranaguá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta terça-feira (10) dois mandados de busca e apreensão em Pontal do Paraná.

A operação denominada “Sordida Nummos” apura a possível prática do crime de “rachadinha” (art. 316 do Código Penal) pelo vereador Valdinei Vicente da Silva, conhecido como Nei da Pesca (Novo).

Os mandados, expedidos pela Vara Criminal de Pontal do Paraná, foram cumpridos na residência do vereador e na Câmara Municipal. Foram apreendidos celulares e documentos que serão periciados e poderão servir como elementos de prova.

Salário, vale-alimentação e diárias

Segundo as investigações da operação que, em português significa “dinheiro sujo”, o vereador exigia que um assessor parlamentar dividisse com ele o salário e o vale-alimentação e ainda que outros servidores comissionados realizassem cursos para recebimento de diárias, também a serem divididas com o vereador.

Outro lado – O Correio não conseguiu contato com o vereador e esta noticia poderá ser atualizada.