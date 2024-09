Abertas inscrições para curso para guarda-vidas que vão atuar neste verão

Foto: Corpo de Bombeiros

Estão abertas as inscrições para o Curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário 2024/2025. Os selecionados vão atuar no apoio aos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros durante o verão no Litoral do Paraná. Neste período, eles receberão uma ajuda de custo R$ 165,00 por dia.

Os interessados em atuar nas praias da Ilha do Mel (Paranaguá), a prova física acontecerá em Nova Brasília no dia 11 de outubro. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná farão teste no mês de novembro. s testes e a formação será na modalidade “águas abertas”.

Para Antonina e Morretes, na modalidade “águas interiores”, os testes serão realizados próximos a rios e represas, com chamadas nos dias 9 e 17 de novembro.

As inscrições para os candidatos da Ilha do Mel ocorrem entre 19 de setembro e 4 de outubro. Para as demais localidades, as inscrições serão de 21 de outubro a 3 de novembro de 2024. Todo o processo será feito online através do site oficial do Corpo de Bombeiros do Paraná.

Exame de capacidade física

A segunda fase do processo seletivo consiste no Exame de Capacidade Física, que será classificatório e eliminatório. Os testes serão adaptados conforme a modalidade escolhida:

Modalidade “águas abertas”: incluirá provas como o “teste de explosão”, em que os candidatos deverão nadar 200 metros em estilo livre no menor tempo possível, e o “teste de resistência”, que combina corrida e natação (500 metros de cada) em ambiente de praia.

Modalidade “águas interiores”: terá as mesmas provas, porém realizadas em piscina. o tempo para execução será calculado com base no desempenho de um bombeiro militar, acrescido de 60%.

Curso e estágio

O curso inclui 150 horas-aula de instrução e mais 300 horas-aula de estágio. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, com 8 horas diárias de treinamento. A etapa de estágio está prevista para começar no dia 14 de dezembro, quando os alunos passarão a atuar diretamente nas praias ou áreas de rios.

Durante o período de estágio, os voluntários receberão uma ajuda de custo de R$ 165,00 por dia trabalhado, referente a até seis horas diárias. No entanto, é importante destacar que os candidatos aprovados deverão arcar com os próprios custos de deslocamento e alojamento, já que o Corpo de Bombeiros do Paraná não oferecerá hospedagem para os participantes. Dessa forma, os voluntários precisarão se organizar para residir ou se deslocar diariamente até os locais de treinamento e estágio.

Requisitos

Os interessados em participar do curso devem atender a alguns requisitos, como ter entre 18 e 50 anos, possuir ensino médio completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e não ter antecedentes criminais. Além disso, é necessário que os candidatos não tenham sido desligados de programas anteriores do Corpo de Bombeiros por faltas disciplinares nos últimos três anos.

Cronograma de provas e locais

Ilha do Mel: Inscrições de 19/09/2024 a 04/10/2024

Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba: Inscrições de 21/10/2024 a 03/11/2024

Exame de Capacidade Física na Ilha do Mel: Dia 11/10/2024

Exame de Capacidade Física Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba: 1ª Chamada – Dia 09/11/2024; 2ª Chamada – Dia 17/11/2024

Exames de Capacidade Física em Antonina e Morretes: 1ª Chamada – Dia 09/11/2024; 2ª Chamada – Dia 17/11/2024

Leia o edital

Acesse o edital também neste link