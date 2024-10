Abertas inscrições para profissionais na operação Verão – para estudantes termina na sexta

Foto: Clovis Santos / SEES

Estão abertas inscrições para profissionais do turismo e outras áreas atuarem nas atividades do Verão Maior Paraná 2024-2025, promovido pelo Governo do Estado no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste, de dezembro a fevereiro.

O Edital de Credenciamento foi viabilizado pela Secretaria estadual do Esporte (SEES), por meio da Paraná Esporte, e permanece aberto até o dia 31 de outubro.

Além do turismo, o edital também contempla profissionais das áreas de educação física, enfermagem e comunicação. Os interessados devem realizar seus pedidos de credenciamento através do sistema e-protocolo, do Governo do Estado. Eles vão atuar em atividades ofertadas pela Secretaria do Esporte aos veranistas e moradores, por meio de práticas esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras programações relacionadas ao entretenimento.

Maiores informações, requisitos, disposição das vagas e o edital completo estão disponíveis no site da Secretaria do Turismo do Paraná, na aba “Operação Verão 2025”. Para acessar, basta clicar AQUI.

Acadêmicos de diversos cursos têm 286 vagas

– No mês passado, foi publicado um primeiro edital voltado exclusivamente aos acadêmicos das mesmas áreas. Os interessados devem estar devidamente matriculados em instituições de ensino superior (públicas ou privadas) do Paraná.

Ao todo, são 286 vagas para estudantes de quatro áreas: 50 para Turismo (1º ano ou 1º período); 200 para Educação Física (a partir do 2º ano ou 3º período); 18 para o curso de Enfermagem (2º ano ou 3º período); e 18 destinadas à Comunicação Social ( 2º ano ou 3º período).

As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (25 de outubro). Saiba mais AQUI.

Verão Maior vai até 22 de fevereiro e temporada em março

A próxima edição do Verão Maior Paraná está programada para ocorrer entre 28 de dezembro de 2024 e 22 de fevereiro de 2025. A próxima temporada de verãos erá mais longa, já que a terçafeira de Carnaval será no 4 de março.

Durante a chamada “operação Verão” acontecem atividades recreativas em postos fixos espalhados nos balneários de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Porto Rico e São Pedro do Paraná: caminhada, alongamento, dança, ginástica, escalada, tirolesa, nas quadras esportivas e desafios infantis.

Além disso, atletas profissionais e amadores de diversas categorias participam de jogos e campeonatos de volei, futebol futevôlei, surfe, beach tennis, corrida de rua e travessias a nado.