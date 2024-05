Ação de conscientização contra a dengue continua nos CMEIs de Matinhos

Na quinta-feira (23), a equipe do Controle de Endemias de Matinhos deu continuidade às ações de conscientização sobre o combate à dengue na rede municipal de ensino. O CMEI Professora Gigi Bonatto foi o local escolhido para as atividades do dia, que visam alertar as crianças de forma lúdica sobre os riscos da doença e a importância de medidas preventivas.

Essa iniciativa faz parte de uma série de ações que vêm sendo realizadas pela Prefeitura de Matinhos para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. As atividades já foram realizadas no CMEI Reino da Alegria, CMEI 4 de Março, CMEI Estrela Cintilante, CMEI Rosa Maria Mesquita , no CMEI Sininho Dourado, CMEI Caminho Alegre e no CMEI Raquel Silvino.

Durante o dia, as crianças participaram de palestras interativas, peças teatrais e conversas com os agentes de endemias, aprendendo de forma lúdica e educativa sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito.

As ações de conscientização são fundamentais para reduzir os casos de dengue. “A Prefeitura de Matinhos reforça a importância da colaboração de toda a população no combate ao mosquito, adotando medidas simples como evitar o acúmulo de água parada e manter caixas d’água e piscinas limpas e bem tampadas”, informa o Departamento de Comunicação Social.