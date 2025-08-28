Adonis Nobor Furuushi, tenente-coronel da PM, assume Secretaria de Saúde de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informa que o tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Paraná, Adonis Nobor Furuushi, foi nomeado, interinamente, para o cargo de secretaria de Saúde. Ele substitui Paulo Cesar Lourenço.

Em nota enviada ao Correio do Litoral, a Prefeitura agradece ao ex-secretário “pelo trabalho realizado e dedicação à frente da pasta, em especial pelo empenho em fortalecer a atenção primária e aprimorar os serviços de saúde prestados à comunidade”.

Sobre o novo secretário, a prefeitura destaca que foi comandante do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) e chefiou a Comunicação Social da PMPR.

Adonis Furuushi também atuou na Academia Policial Militar do Guatupê como coordenador de cursos e instrutor nas áreas de comunicação social e marketing. Em seu currículo, consta o fato de ser aviador naval, formado pela Marinha do Brasil.

Na formação acadêmica, Furuushi possui:

Pós-graduação em Administração Policial (UFPR/Academia Policial Militar do Guatupê);

Pós-graduação em Comunicação Empresarial (PUCPR);

Curso de Metodologia do Ensino Superior (UFPR).

Ainda de acordo com a prefeitura, o novo secretário “terá como missão conduzir a Secretaria de Saúde no fortalecimento e ampliação da qualidade dos serviços oferecidos à população, com foco na humanização do atendimento, eficiência na gestão e valorização dos profissionais da área”.

