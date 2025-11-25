Guaratuba sediará III Fórum dos Conselhos Municipais e Movimentos de Mulheres do Litoral

Atualmente, todos os sete municípios da região contam com conselhos de direitos das mulheres, que deverão se encontrar nesta quarta-feira (26)

O Fórum Permanente dos Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral do Paraná realizará sua terceira edição em Guaratuba. O evento com os sete municípios da região será nesta quarta-feira (26), às 14h, no salão de convenções do Hotel Villa Real.

O Fórum é uma articulação regional que busca fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres, valorizando tanto o protagonismo da sociedade civil quanto o compromisso das gestões municipais. Atualmente, todos os municípios do Litoral contam com conselhos de direitos das mulheres em funcionamento, incluindo Guaraqueçaba, que instituiu seu conselho em outubro de 2025, conquista importante fruto da mobilização local.

Com o tema “Tecendo a Rede de Proteção das Mulheres do Litoral do Paraná”, o encontro será um espaço de diálogo, troca de experiências e integração entre conselhos e coletivos, ampliando estratégias de proteção e garantia de direitos.

O evento também integra a mobilização alusiva ao Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro.

Haverá certificação pela UFPR para os participantes, link de inscrição: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVnVbW1je…/viewform…