“Remédio em Casa” é escolhido para o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva em Brasília

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), alcançou reconhecimento nacional com o projeto “Remédio em Casa”, selecionado para apresentação no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que será realizado no mês de dezembro, em Brasília

A iniciativa, idealizada na gestão do prefeito Adriano Ramos, garante que pacientes recebam medicamentos diretamente em casa, beneficiando principalmente moradores das ilhas e outras comunidades marítimas e ainda pessoas acamadas no continente. O fornecimento pode cobrir até dois meses de tratamento, incluindo remédios para doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma, além de anticoncepcionais e, em alguns casos, antibióticos e analgésicos.

Segundo a secretária de Saúde, Patrícia Muzetti Vianna Scacalossi, o projeto surgiu para atender uma necessidade urgente da população. “Antes, muitos interrompiam o tratamento por causa do custo e da dificuldade de deslocamento. Agora, o remédio chega até eles”.

Outro programa que reforça o compromisso da administração com um atendimento humanizado e que também será apresentado em Brasília é o “Cegonha do Ventre ao Colo”, que acompanha gestantes e crianças desde o nascimento. Com essas ações, Paranaguá se consolida como referência em saúde pública humanizada, priorizando prevenção e cuidado com todos os moradores. A iniciativa visa garantir uma gestação de qualidade, um parto seguro e o desenvolvimento saudável da criança, proporcionando “uma qualidade de vida melhor” para os futuros cidadãos de Paranaguá.

A secretária Patrícia Muzetti Vianna Scacalossi destaca que essas iniciativas refletem a visão do prefeito Adriano Ramos, que prioriza uma gestão voltada para cada parnanguara. “O prefeito Adriano Ramos sempre foi muito sensível nas questões de saúde do município”, enfatiza.

Estes projetos inovadores contam também com a participação dos farmacêuticos Samuel Augusto Gentilin e Murilo Vereda da Silva, ambos colaboradores da prefeitura.

