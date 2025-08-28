Adriano Ramos apresenta novo secretário de Administração de Paranaguá

Foto: Moyses Zanardo / PMP

Na tarde desta quinta-feira (28), o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, e a vice-prefeita Fabiana Parro, apresentaram oficialmente o novo secretário municipal de Administração, Calney Martins Gerhardt Pereira. Formado em Administração com ênfase em Comércio Exterior pelo Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), ele também possui MBA em Gestão Pública.

Durante o anúncio, o prefeito destacou a confiança na capacidade técnica e na experiência de Calney. “O Calney é um amigo de longa data, mas não é pela amizade que ele foi nomeado. É pela competência, pela formação e pela dedicação dele. Ele nunca parou de estudar, sempre buscou se aperfeiçoar, e chega preparado para conduzir uma secretaria fundamental. Ele vem para somar na construção de uma gestão moderna e eficiente, que reduza custos e valorize o trabalho do servidor público”, afirmou Adriano Ramos.

O prefeito ressaltou ainda a importância da pasta, responsável pela gestão de bens públicos, imóveis municipais, contratos e, sobretudo, pela valorização dos servidores de carreira. “O Calney é alguém que escuta, compreende e respeita os servidores. Esse olhar diferenciado é essencial para que possamos avançar”, completou.

Novo desafio na gestão pública

Em seu pronunciamento, Calney destacou a transição da carreira privada para a gestão pública e relembrou sua primeira experiência na Secretaria de Fiscalização das Concessões e Contratos (Semfisc), como superintendente, no início da atual gestão. “Foi uma grande oportunidade trabalhar na equipe da Semfisc. Agora, recebo com gratidão a confiança do prefeito para assumir a Secretaria de Administração. É uma missão especial, e espero corresponder com trabalho e dedicação”, disse.

Ele também afirmou que pretende alinhar sua atuação ao plano de governo, com foco na valorização do funcionalismo público e na recuperação de imóveis municipais. “Tanto os servidores efetivos quanto os temporários são a base do funcionamento da prefeitura. Precisamos valorizar essa experiência. Além disso, vamos trabalhar para recuperar edifícios públicos que hoje estão em condições precárias, em parceria com outras secretarias, como a de Cultura e Turismo, garantindo segurança e melhor estrutura para atender às demandas da cidade”, completou.

Calney ainda fez questão de reconhecer o trabalho de seu antecessor, Amílcar Pacheco. “Quero deixar registrado também o meu reconhecimento ao ex-secretário Amílcar Pacheco, que foi meu professor na faculdade e desempenhou um papel muito importante à frente da pasta. Agora, tenho a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que ele iniciou, sempre buscando aprimorar a gestão e valorizar o servidor público”, concluiu.

A apresentação do novo secretário contou ainda com a presença do chefe de Gabinete da Prefeitura, André Ferruci.