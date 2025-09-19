Adriano Ramos cobra providências da Paranaguá Saneamento por mau cheiro de estação de esgoto

O prefeito Adriano Ramos esteve no bairro da Costeira, atendendo a um chamado de moradores que denunciam o mau odor proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto da empresa Paranaguá Saneamento

Foto: Lucas Montalvão

Na tarde de quarta-feira (17), o prefeito Adriano Ramos esteve no bairro da Costeira, acompanhado da secretária municipal de Fiscalização das Concessões e Contratos (Semfisc), Isabele Figueira, do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca, Márcio Pedrero Vega, além dos vereadores Edilson Caetano e Márcio Gigante.

A visita atendeu a um chamado de moradores que denunciam o mau odor proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto da empresa Paranaguá Saneamento no local.

Durante a inspeção, o prefeito demonstrou indignação com a situação e afirmou que os moradores convivem com odor intenso, que causa náuseas e mal-estar, principalmente idosos. “É impossível viver aqui com essa situação. Vamos continuar fiscalizando e trabalhando para tomar providências até arrancar a Paranaguá Saneamento de Paranaguá”, declarou.

Segundo o prefeito, a Estação da Paranaguá Saneamento no local provoca alagamentos na região por causa de um equipamento instalado em área pública da Praça da Costeira.

A secretária Isabele Figueira reforçou que a fiscalização foi feita a pedido da comunidade. “Viemos verificar a situação no local e continuaremos notificando a empresa sempre que forem detectadas falhas”, disse a secretária. Já o secretário Márcio Vega ressaltou a necessidade de apurar as causas do problema. “Estamos em constante verificação e fiscalização para solucionar esse antigo problema”, disse o secretário.

Indignação dos moradores com a Paranaguá Saneamento

Moradores relataram frustração com a falta de respostas da empresa Paranaguá Saneamento. “Há um ano ouvimos promessas de troca de equipamentos, mas nada mudou”, disse Marli Cristina Marinho Correia, moradora há 8 anos no local.

José Manuel Lapontes Sales também cobrou providências. “Ou eles resolvem com equipamentos modernos, ou saem daqui”, disse o morador.

A Prefeitura informou que seguirá monitorando a situação e poderá acionar a Justiça para garantir os direitos da população.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio