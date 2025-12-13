IBGE prorroga prazo e inscrições para teste seletivo vão até quarta: há vagas em Paranaguá

As vagas temporárias são para agente de pesquisas e supervisor de coleta, com remunerações entre R$ 3,8 mil e R$ 4,5 mil

FotO> Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou para o dia 17 (quarta-feira) o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), que vai contratar 9.590 profissionais temporários em todo o país.

No Paraná são 491 vagas. Das 18 vagas em Paranaguá, são 16 para agente de pesquisas e mapeamento, e 2 vagas para supervisor de coleta e qualidade.

A seleção é organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e contempla vagas para atuação em pesquisas econômicas e sociodemográficas. As oportunidades são voltadas para candidatos com ensino médio completo, distribuídas entre dois cargos operacionais:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): ofertadas 15 vagas, com remuneração mensal de R$ 2.676,24 e vale-alimentação de R$ 1.175,00, totalizando R$ 3.851,24 mais adicionais de benefícios.

(APM): ofertadas 15 vagas, com remuneração mensal de R$ 2.676,24 e vale-alimentação de R$ 1.175,00, totalizando R$ 3.851,24 mais adicionais de benefícios. Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ): ofertadas 2 vagas, com remuneração mensal de R$ 3.379,00 e vale-alimentação de R$ 1.175,00, totalizando R$ 4.554,00 mais adicionais de benefícios, sendo exigida também Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, com prazo máximo de inscrição até às 23h59min do dia 17 de dezembro, e pagamento da taxa até 18 de dezembro.

Na hora da inscrição o candidato deverá manifestar sua opção de município em que deseja concorrer à vaga, e também do município onde realizará a prova, de acordo com o especificado no Anexo I do edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da banca organizadora: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25

O processo seletivo será composto por prova objetiva em etapa única, com caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026, em 515 municípios brasileiros.

Atribuições do Agente de Pesquisas e Mapeamento

Visitar domicílios e estabelecimentos para aplicar questionários.

Registrar e enviar dados coletados dentro dos prazos.

Apoiar levantamentos cartográficos (mapas, coordenadas, limites, nomes geográficos).

Operar e zelar por equipamentos eletrônicos usados nas pesquisas.

Participar de treinamentos e elaborar relatórios quando necessário.

Levantar endereços e informações urbanísticas da área designada.

Conduzir veículo do IBGE, se habilitado.

Cumprir normas de segurança e realizar tarefas correlatas.

Atribuições do Supervisor de Coleta e Qualidade

Planejar e organizar a coleta das pesquisas.

Supervisionar equipes de campo e garantir a qualidade dos dados.

Avaliar questionários e comparar informações com anos anteriores.

Prestar apoio técnico aos entrevistadores e resolver problemas de campo.

Produzir relatórios e acompanhar indicadores de produtividade e qualidade.

Gerenciar rotinas administrativas: viaturas, materiais, malotes, sistemas, suprimento de fundos, convocações.

Realizar visitas, entrevistas e treinamentos quando necessário.

Disseminar informações e atender demandas do público.

Conduzir veículos do IBGE.

Informações e inscrições: FGV Conhecimento