Convite da posse

O prefeito eleito de Paranaguá, Adriano Ramos (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira (30), durante entrevista coletiva, que sua posse será realizada na Arena Albertina Salmon. A cerimônia está marcada para as 16h desta quarta-feira (1º), data em que todos os prefeitos eleitos em outubro assumem seus mandatos.

Inicialmente, o evento enfrentou obstáculos devido a restrições impostas pela atual gestão municipal, que alegou atraso na solicitação do espaço e dificuldades para liberar a arena. A administração do prefeito Marcelo Roque havia autorizado apenas o uso do Ginásio Joaquim Tramujas, uma instalação menor e com problemas estruturais.

Após pressão popular e repercussão na mídia, a prefeitura voltou atrás, mas condicionou a realização do evento à obtenção de licenças de segurança. Adriano Ramos considerou as exigências uma responsabilidade indevida.

Segundo Adriano, o pedido para uso da arena foi feito em 9 de dezembro, mas o acesso ao local só foi concedido em 20 de dezembro, acompanhado de diversas restrições. O Corpo de Bombeiros esclareceu que as autorizações extras exigidas pela administração municipal não eram necessárias. Apesar das dificuldades, Adriano garantiu que todas as exigências foram cumpridas para viabilizar a cerimônia.

A posse dos novos vereadores de Paranaguá ocorrerá às 14h, na sede da Câmara Municipal, o Palácio Carijó. Em seguida, será realizada a eleição do presidente e dos demais integrantes da Mesa Diretora. O presidente eleito será o responsável por dar posse a Adriano Ramos e à vice-prefeita eleita, Fabiana Parro.