Adriano Ramos recebe Goura, que traz emendas e apoio a Paranaguá

Goura e Adriano Ramos, no gabinete do prefeito | foto: Prefeitura de Paranaguá / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (15), o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos (Republicanos), recebeu no gabinete o deputado estadual Goura (PDT), que mostrou diversas iniciativas de seu mandato em favor da população do município.

Um assunto de destaque foi a destinação de duas emendas junto à Secretaria Estadual do Trabalho, voltadas à capacitação profissional: uma no valor de R$ 25 mil, com 60 horas de capacitação, e outra de R$ 50 mil, com 160 horas. “Essas emendas vão permitir que a Secretaria de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais (Semtra) ofereça oportunidades de qualificação para nossa população, algo essencial para o desenvolvimento da cidade”, reforçou o prefeito.

Para Adriano Ramos, emendas trazidas pelo deputado vão ao encontro das necessidades de capacitação profissional no município. “Foi uma reunião muito produtiva. O deputado Goura trouxe temas que interessam diretamente à nossa população, como a pesca artesanal, o cicloturismo e a qualificação profissional. É justamente disso que precisamos: deputados que venham a Paranaguá e tragam sugestões e direcionamentos para fortalecer as políticas públicas em nossa cidade”, considerou.

Durante o encontro, o deputado Goura parabenizou o prefeito pelos avanços conquistados nos 100 dias de gestão e colocou seu mandato à disposição da prefeitura e do povo parnanguara. Ele também apresentou a recém-aprovada lei de sua autoria voltada à valorização da pesca artesanal, fundamental para o fortalecimento econômico e cultural caiçara em todo o litoral paranaense.

Goura também ressaltou seu interesse em colaborar nas áreas de educação, cultura, infraestrutura e desenvolvimento sustentável, destacando a importância da implantação da Rota Caiçara de Cicloturismo, projeto de sua autoria que visa conectar os sete municípios do litoral com infraestrutura segura para ciclistas. “Paranaguá é o grande centro econômico e cultural do nosso litoral e queremos estar próximos da gestão com pautas que contribuam para a valorização do nosso povo e do nosso território”, declarou o deputado.