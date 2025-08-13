Correio do Litoral
Agência do Trabalhador de Guaratuba apresenta 38 ofertas de emprego

Redação

A Agência do Trabalhador de Guaratuba anuncia vagas de emprego abertas nesta terça-feira (12). São 38 funções oferecidas com ou sem experiência. Algumas tem requisitos específicos.

É necessário levar currículo na Agência do Trabalhador, Rua Dr. Carlos Cavalcante, n°278, Centro.

➡️ Para mais informações, contato pelos telefones (41) 3472-8591 (WhatsApp) ou (41) 3442-6581.

📲 Participe do grupo no WhatsApp para ficar por dentro das vagas, cursos e eventos:

Confira as vagas:


