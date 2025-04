Agência do Trabalhador de Guaratuba tem 14 vagas PCD

A Agência do Trabalhador de Guaratuba anuncia 14 vagas de emprego disponíveis para pessoas com deficiência, com ou sem experiência, maiores de 18 anos.

As vagas são para os setores administrativo, almoxarifado, engenharia de produção e linha de produção

É necessário levar currículo e laudo na Agência do Trabalhador, Rua Dr. Carlos Cavalcante, n°278, Centro.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 3472-8591 (WhatsApp) ou (41) 3442-6581.