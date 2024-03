Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná tem 100 vagas de emprego em supermercado

A rede de supermercados Super Rede Atacadista, sediada em Matinhos e que já possui duas lojas em Pontal do Paraná (Praia de Leste e Ipanema), vai inaugurar sua terceira unidade na cidade, em fase final de construção no balneário Canoas (PR 412). A data de inauguração será informada nas próximas semanas.

O processo de contratação dos 100 primeiros funcionários será realizado pela empresa na Agência do Trabalhador, em Praia de Leste (avenida Baronesa do Cerro Azul, 386, Centro), nos dias 7 e 8 (quinta e sexta) a partir das 9h. Os candidatos (as) interessados (as) devem comparecer levando currículo e documentos pessoais, incluindo RG e CPF e Carteira de Trabalho.

A Agência do Trabalhador prepara a operação com três recrutadores exclusivos, sendo um profissional de Recursos Humanos do grupo supermercadista e dois agentes públicos da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Pontal do Paraná. As vagas disponíveis são para os setores administrativo, caixa, reposição de mercadorias, fiscais de loja, açougue, padaria, hortifruti, serviços gerais e outros.

PONTAL QUE GERA EMPREGO: Albor Neto, gerente da Agência do Trabalhador, reforça que a instalação de mais um grande supermercado na cidade mostra que o consumo é crescente. “São as primeiras 100 vagas para formar a equipe que vai inaugurar a nova loja. Vamos atuar intensamente com três recrutadores nesses dois dias para que a empresa possa fazer as contratações imediatamente”, antecipa o gerente.

PONTAL QUE CRESCE: O prefeito Rudão Gimenes reforçou a importância da ampliação dos negócios do Super Rede em Pontal do Paraná e comemorou a geração imediata de novos empregos. “Estamos entre as cidades que mais crescem no Paraná e o crescimento do Super Rede também nos mostra isso. Estamos no melhor momento econômico do nosso município. Nesse momento vamos dar condições para que tenhamos uma operação de recrutamento ágil e eficiente para que o mercado de trabalho local amplie cada vez mais, quem sabe até com mais de 100 vagas. Gerar emprego e renda sempre esteve entre nossas prioridades”, disse Rudão.

O QUE? Entrevistas para 100 vagas no Super Rede Canoas.

QUANDO? Quinta e sexta (7 e 8 de março).

ONDE? Agência do Trabalhador em Praia de Leste.

HORÁRIO? A partir das 9h. Levar documentos pessoais.