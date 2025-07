Pontal do Paraná realiza 4º Festival da Família neste domingo

Acontece neste domingo (3) no Centro de Eventos do Balneário Marissol a 4ª edição do Festival da Família. Dessa vez, o início é mais cedo: das 7h. Ate as 17h, haverá uma programação completa para todas as idades:

Pedala Pontal:

21 quilômetros de passeio ciclístico, incentivando o uso da bicicleta como meio de lazer e transporte.

Inscrições: https://forms.gle/DqkuQCMkW7JbrdSf9

Festival de Talentos do Dia dos Pais:

Qualquer pessoa pode participar! A proposta é que pais e filhos(as) se apresentem juntos mostrando seus talentos no palco (pode ser música, dança, mágica, teatro ou qualquer outra performance especial)

Todos os participantes vão receber medalhas comemorativas, homenageando esse momento entre pais e filhos.

Inscrições: https://forms.gle/XXHi1eD9YGbRYSg26

Programação do Festival da Família

* Aulões de ginástica, yoga e hits brasileiros

* Sparring de lutas pra quem curte adrenalina

* Oficinas esportivas: vôlei, beach tênis, tênis de mesa e footmesa

* Alongamento coletivo e atividades físicas ao longo do dia

* Coral em homenagem ao Dia dos Pais

* Peça teatral com o Grupo Mar Azul

* Espetáculo de dança com o Grupo Carimbó

* Apresentação do Grupo Carduminho

* Apresentações de Ballet

* Roda de Capoeira

Espaço pra todo mundo!

* Vacinação para todas as idades, das 7h às 17h (levar documento com foto, cartão SUS e carteirinha de vacinação)

* Doação de mudas e oficinas ambientais

* Feira de adoção de pets

* Feira do desapego

* Espaço de gastronomia e artesanato

Diversão garantida pros pequenos!

* Cama elástica

* Brinquedos infláveis

* Atividades recreativas o dia todo

Tudo gratuito! É só chegar e se divertir!

Domingo, 3 de agosto

Das 7h às 17h

Centro de Eventos do Balneário Marissol