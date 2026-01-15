Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná tem 164 vagas de emprego

Interessados devem comparecer à Agência com documentos pessoais e currículo

A Prefeitura de Pontal do Paraná divulga as oportunidades de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador do município nesta quinta-feira (15).

São 164 novas vagas abertas em diferentes áreas:

2 açougueiro

1 ajudante de motorista

2 ajudante de obras

1 apontador de obras

9 atendente de balconista

3 atendente de padaria

2 auxiliar administrativo

2 auxiliar de confeiteiro

1 auxiliar de manutenção predial

1 auxiliar de padeiro

1 auxiliar de serviços gerais (na confecção de roupas)

25 balconista de açougue

2 coletor de lixo

2 empacotador (a mão)

21 empregado doméstico nos serviços gerais

1 greidista

2 motorista de caminhão

1 motorista de caminhão-pipa

40 operador(a) de caixa

1 padeiro

1 recepcionista secretrária

33 repositor de mercadorias

1 separador de material reciclável

1 trabalhador de fabricação de sorvetes

3 zelador

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador com documentos pessoais e currículo para realizar o cadastro e verificar a possibilidade de encaminhamento imediato.

Endereço: Rua Baronesa do Cerro Azul, 387 – Praia de Leste

Horário de atendimento: das 8h às 17h.