Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná tem 164 vagas de emprego
Interessados devem comparecer à Agência com documentos pessoais e currículo
A Prefeitura de Pontal do Paraná divulga as oportunidades de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador do município nesta quinta-feira (15).
São 164 novas vagas abertas em diferentes áreas:
2 açougueiro
1 ajudante de motorista
2 ajudante de obras
1 apontador de obras
9 atendente de balconista
3 atendente de padaria
2 auxiliar administrativo
2 auxiliar de confeiteiro
1 auxiliar de manutenção predial
1 auxiliar de padeiro
1 auxiliar de serviços gerais (na confecção de roupas)
25 balconista de açougue
2 coletor de lixo
2 empacotador (a mão)
21 empregado doméstico nos serviços gerais
1 greidista
2 motorista de caminhão
1 motorista de caminhão-pipa
40 operador(a) de caixa
1 padeiro
1 recepcionista secretrária
33 repositor de mercadorias
1 separador de material reciclável
1 trabalhador de fabricação de sorvetes
3 zelador
Os interessados devem comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador com documentos pessoais e currículo para realizar o cadastro e verificar a possibilidade de encaminhamento imediato.
Endereço: Rua Baronesa do Cerro Azul, 387 – Praia de Leste
Horário de atendimento: das 8h às 17h.