Ainda dá tempo: Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná acontece até domingo, 28

A iniciativa reúne restaurantes, bares e bistrôs, que oferecem pratos tradicionais e receitas especiais à base de caranguejo

Fotos: Tati Cavassin / PMPPR

O 22º Festival do Caranguejo segue em Pontal do Paraná, atraindo moradores e visitantes até o dia 28 de dezembro. A iniciativa reúne restaurantes, bares e bistrôs do município, que oferecem pratos tradicionais e receitas especiais à base de caranguejo, um dos principais símbolos da culinária local.

Promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o festival acontece entre os dias 5 e 28 de dezembro de 2025 e envolve 25 estabelecimentos participantes.

O público pode aproveitar desde a tradicional dúzia de caranguejos até preparos diferenciados com carne de caranguejo, ampliando as opções gastronômicas durante a temporada de verão 2025/2026.

Durante o período do evento, a cidade recebe um fluxo maior de visitantes, impulsionando o comércio e os serviços ligados ao turismo. Para a secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, o festival representa a valorização da cultura caiçara e a integração entre diferentes setores do município para bem receber moradores e turistas. Segundo ela, o planejamento conjunto contribui para oferecer experiências gastronômicas ligadas às tradições e aos sabores característicos da região.

Entre os participantes desde edições anteriores está o Restaurante da Danuzia, localizado na Ilha do Maciel. A proprietária, Danuzia do Pilar Ramos Cordeiro, relata os resultados positivos da participação no festival.

“Pra nós aqui do restaurante foi ótimo participar do festival. Tivemos mais movimento, principalmente depois da divulgação na ilha, e o público procurou bastante o caranguejo tradicional, que é o nosso prato principal. A expectativa é que este ano o evento seja ainda melhor”, afirmou.

O Festival do Caranguejo é realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, com apoio do Conselho Municipal de Turismo, e segue como um dos eventos mais tradicionais do litoral paranaense, ligado à identidade caiçara e ao desenvolvimento do turismo local.

O prefeito Rudão Gimenes também comentou sobre a edição deste ano. “O Festival do Caranguejo deste ano está diferenciado, faz parte das comemorações dos 30 anos de Pontal do Paraná, que celebramos no dia 20. Precisamos valorizar quem vai lá buscar o caranguejo e quem prepara essa comida típica nossa. Hoje são 25 restaurantes participando do festival, e convido todos a conhecer”, afirmou.