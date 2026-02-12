Pontal do Paraná tem novos CEPs – confira o código de cada rua

A partir do dia 15, os Correios vão adotar os novos códigos, em substituição ao CEP único 83255-000

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná orienta os moradores a consultarem o novo Código de Endereçamento Postal (CEP) correspondente à sua rua.

A mudança, informada oficialmente pelos Correios, passa a valer a partir do dia 15 de fevereiro (domingo) e substitui o modelo anterior de CEP único adotado no município.

Com a atualização, cada rua, avenida e travessa oficialmente reconhecida passa a contar com numeração própria. A nova faixa atribuída a Pontal do Paraná varia de 83255-001 a 83259-999.

A planilha com a relação completa dos novos CEPs foi encaminhada pelos Correios à administração municipal e já está disponível para consulta nos canais oficiais da Prefeitura. Confira aqui.

A orientação é que moradores, comerciantes e prestadores de serviços verifiquem o número correto de seu endereço, a fim de evitar atrasos na entrega de correspondências e encomendas.

De acordo com os Correios, a individualização foi aplicada apenas às vias que possuem denominação oficial estabelecida por lei ou decreto. Logradouros que ainda não atendem a esse critério permanecem, neste momento, sem CEP específico.

A Prefeitura informa que o material poderá passar por revisão nos próximos 30 dias, período destinado a eventuais ajustes antes da consolidação definitiva.

A medida faz parte de um processo nacional conduzido pelos Correios para tornar mais ágil a triagem e a distribuição de correspondências, garantindo maior precisão na identificação dos endereços em todo o município.