Além de ampliações, Pontal tem primeiro CMEI construído em 10 anos

Após dez anos, o CMEI Francisco é o primeiro a ser construído na cidade totalmente do zero, com um investimento de mais de R$ 1,2 milhão. Os últimos CMEIs construídos no município foram o Leão Marinho em Pontal do Sul e o Ouriço do Mar em Canoas, ambos em 2012.

Também nesta semana, a UBS do Guaraguaçu foi reaberta em um prédio totalmente reformado; foi inaugurada em 2010 e estava fechada há mais de 10 anos, sem atendimento à comunidade. Hoje, volta a atender, com foco nas comunidades do Guaraguaçu e Tabuleiro.

As inaugurações desta semana marcam grandes conquistas para a educação em Pontal. Pontal está entre as cidades que mais crescem no Paraná, sendo a que mais cresce no Litoral, e precisa constantemente abrir vagas na educação infantil.

Somadas, as vagas na Escola Benvinda, em Pontal do Sul, e no CMEI Tartaruga Verde, em Ipanema, garantem a abertura de mais 90 vagas, 30 delas em período integral.

VAGAS: Na busca por zerar a fila na educação infantil foram reabertas, concluídas ou reformadas nove de 13 educandários.