Alexandre Curi assume presidência da Assembleia Legislativa do Paraná

Alexandre Curi toma posse como presidente da Assembleia Legislativa do Paraná | foto: Orlando Kissner/Alep



A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná para o biênio 2025-2027 foi empossada nesta segunda-feira (3), durante uma concorrida e histórica sessão solene especial realizada no Plenário Waldemar Daros. Cerca de 2.500 pessoas entre parlamentares, familiares, convidados, servidores e representantes da alta cúpula dos poderes estaduais e de dezenas de entidades acompanharam o início dos trabalhos sob o comando do novo presidente, deputado Alexandre Curi (PSD).

O parlamentar assumiu a presidência dando início aos trabalhos da 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 20ª Legislatura, conforme determina o artigo 5º do novo Regimento Interno da Casa. Eleito pela primeira vez em 2002, Curi comandará o parlamento após cinco mandatos consecutivos do deputado Ademar Traiano (PSD) no cargo.

Além do presidente Alexandre Curi, a nova composição contará com o deputado Gugu Bueno (PSD) à frente da primeira secretaria e com a deputada Maria Victoria (PP), que permanece no comando da segunda secretaria, formando a Comissão Executiva.

Já a deputada Flávia Francischini (União Brasil) assume como primeira vice-presidente, sendo a primeira mulher a ocupar o posto em 170 anos do Legislativo estadual. Completam o grupo o deputado Delegado Jacovós (PL), como segundo vice-presidente, e o deputado Moacyr Fadel (PSD), que se torna o terceiro vice-presidente.

A terceira-secretaria ficará sob o comando do deputado Requião Filho (PT), seguido pelo deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que permanece como quarto secretário, e pelo deputado Goura (PDT), que será o quinto secretário.

Presidente do parlamento por 10 anos, o deputado Ademar Traiano (PSD) transmitiu o cargo lembrando de grandes avanços conquistados no período e de desafios enfrentados para a melhorar a vida dos paranaenses. “Ao transferir o comando da Assembleia Legislativa ao jovem e competente deputado Alexandre Curi, renovo meus votos de pleno sucesso na condução dos trabalhos legislativos, que é dever constitucional desta Casa. Que a Assembleia continue sendo fator determinante para o desenvolvimento do Paraná: é para isso que trabalhamos e é isso que os paranaenses esperam e merecem”, disse.

Traiano citou o elo entre a sua chegada ao Parlamento e posse desta segunda-feira. “Eu era um mero cidadão que veio do interior do Paraná e de pronto fui recebido pelo homem que era a grande força política do Estado, o nosso querido e saudoso ex-presidente dessa casa, Aníbal Khury. E deixo este cargo nas mãos de um jovem de valor, de um jovem promissor, de um jovem de caráter, que herdou do seu avô a lealdade a todos e todas indistintamente. Um jovem que trabalha dia e noite. Um verdadeiro homem público a aberto para acalentar os corações de todos aqueles que chegam até ele”, definiu.

Ovacionado em um plenário lotado, o novo presidente ressaltou que nada é mais relevante na sociedade atual do que um Poder Legislativo ágil, moderno, econômico, sustentável e aberto aos cidadãos. “Ao assumir esta presidência, não esqueço minha origem como deputado que luta pelo desenvolvimento dos municípios. O que me trouxe até aqui foi o apoio de milhares de paranaenses e o trabalho diário em prol das cidades que represento. Agora, com essa nova responsabilidade, redobro meu compromisso. Sei que liderar esta Casa exige não apenas dedicação, mas também sensibilidade para compreender as demandas de cada canto do Paraná”, declarou em discurso de posse. (ler mais)

O novo chefe do Legislativo citou os avanços do Estado. “Somos a quarta maior economia do Brasil e temos indicadores sociais e ambientais que avançam ano após ano. Mas sabemos que ainda há desafios importantes a enfrentar. Nossa geração tem a responsabilidade de garantir que o progresso continue chegando a cada parte do estado, de honrar o trabalho de quem veio antes de nós e preparar o caminho para quem virá depois”, afirmou.

“Os deputados e deputadas que compõem esta Casa trazem consigo a riqueza de nossa pluralidade. Representam cidades pequenas e grandes, regiões distintas, categorias profissionais, bandeiras sociais, segmentos religiosos e tantas outras causas importantes. Minha função como presidente é garantir que todas essas vozes sejam ouvidas, que todos os debates necessários aconteçam e que possamos construir consensos em torno do que é melhor para o estado”, reforçou Curi.

Presenças

Na solenidade, compuseram a mesa o governador Ratinho Junior; o vice-governador Darci Piana; o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen; a presidente eleita do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maejima; o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri; o deputado federal Zeca Dirceu; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Ivens Linhares; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Francisco Zanicotti; e o defensor-público geral do Estado do Paraná, Matheus Cavalcanti Munhoz.

Destaque no plenário para a ex-governadora Cida Borghetti e os ex-governadores Álvaro Dias, Roberto Requião, João Elísio Ferraz de Campos, Orlando Pessuti e Paulo Pimentel.

Atribuição

A Mesa Diretora é o órgão colegiado dirigente dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa, formada pelo presidente, por três vice-presidentes e cinco secretários. Conforme o Regimento Interno da Assembleia, sua composição observa a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares.

A direção da Casa de Leis foi definida em 11 de novembro, quando uma nova eleição manteve os nomes eleitos por unanimidade em agosto, na chapa Fortalecimento e União do Poder Legislativo. O pleito ocorreu após a aprovação de resolução interna anulando a decisão anterior e seguindo o entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR). A nova resolução define que a eleição seja convocada apenas a partir do dia 1º de novembro do segundo ano de cada legislatura.

Mesa Diretora

Nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná | foto: Orlando Kissner/Alep

Alexandre Curi (presidente) – Mais jovem vereador de Curitiba em 2000, está na Assembleia Legislativa do Paraná desde 2002, acumulando recordes de votações. Foi primeiro-secretário entre 2007 e 2010 e de 2022 a 2025, e assume o comando do Parlamento pela primeira vez.

Gugu Bueno (1º secretário) – Advogado, foi vereador e presidente da Câmara de Cascavel. Primeiro suplente nas eleições de 2018, tomou posse como deputado estadual em julho de 2020. Vice-líder de Governo na Assembleia Legislativa, se reelegeu em 2022.

Maria Victoria (2ª secretária) – Formada em Turismo na Suíça. Eleita em 2014, está no terceiro mandato. Segue como segunda-secretária, sendo a segunda mulher a fazer parte da Comissão Executiva na história da Assembleia. Coordenou a Frente Parlamentar do Hidrogênio Renovável e a Frente Parlamentar da Primeira Infância. Em 2016 e 2024, disputou a eleição para a prefeitura de Curitiba.

Requião Filho (3º secretário) – Nascido em Curitiba, é filho do ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto. Advogado e especialista em Políticas Públicas, ingressou no Parlamento em 2014, quando foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Está em seu terceiro mandato.

Goura (5º secretário) – Mestre em filosofia e professor de yoga, foi vereador em Curitiba e está em seu segundo mandato. Já presidiu a Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, além de coordenar a Frente Parlamentar Ambientalista do Paraná.

Flávia Francischini (1ª vice-presidente) – Advogada e ex-agente da Polícia Federal. Foi vereadora em Curitiba entre 2020 e 2022, quando se elegeu para o parlamento. Está em seu segundo mandato. Presidiu a Comissão de Redação Final antes de assumir o posto de primeira-vice-presidência como a primeira mulher nesta função em 170 anos de história do Parlamento estadual.

Delegado Jacovós (2º vice-presidente) – Ex-escrivão e delegado da Polícia Civil, atuou em diversas cidades paranaenses. Em 2018, foi eleito deputado estadual e está em seu segundo mandato. Presidiu o Conselho de Ética da Assembleia.

Moacyr Fadel (3º vice-presidente) – Formado em agronomia, foi vereador e prefeito de Castro por quatro mandatos. Eleito deputado estadual em 2022. Liderou o Bloco Parlamentar Agropecuário e participou de diversas Frentes Parlamentares.

Alexandre Amaro (4º secretário) – Natural de Santo André (SP), vive no Paraná desde 2010. Radialista e apresentador, é graduado em Teologia. Foi eleito para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná em 2018 e reeleito em 2022, sendo escolhido como Líder da Bancada Evangélica por unanimidade.

Posse dos novos deputados

Durante a Sessão Solene foi dada posse também para os novos parlamentares que assumirão cadeiras no Legislativo. Jairo Tamura (PL) e Dr. Leônidas (CDN) substituem Marcel Micheletto (PL) e Douglas Fabrício (CDN), que renunciaram ao mandato para assumir as prefeituras de Assis Chateaubriand e Campo Mourão, respectivamente.

Sessão de instalação

Na terça-feira (4), a partir das 14h30, haverá a sessão de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura, que contará com a leitura da mensagem do governador Ratinho Junior sobre a atual situação do Estado do Paraná.