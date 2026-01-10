Correio do Litoral
Alok projeta Ponte de Guaratuba com drones no show recorde de público do Verão Maior Paraná

Os 300 drones usados pelo DJ durante o show mostraram ao público recorde do evento de 338 mil pessoas e todo o Brasil através das transmissões nacionais a obra mais emblemática do Litoral
Foto: Secom

O DJ Alok imortalizou a Ponte de Guaratuba em um show de drones no palco de Matinhos do Verão Maior Paraná na noite de sexta-feira (9). Os 300 drones usados pelo cantor e produtor musical durante o show mostraram ao público recorde do evento de 338 mil pessoas e todo o Brasil através das transmissões nacionais a obra mais emblemática da região, que conectará as cidades de Matinhos e Guaratuba, divididas pelas Baía de Guaratuba. 

A apresentação de drones começou às 22h25 e também fez referências à marca Verão Maior Paraná e projeções do próprio artista.

Alok reuniu uma multidão de fãs em Matinhos, alguns que chegaram a madrugar nas areias da praia. Ele abriu a programação do maior festival de verão gratuito do Brasil com grande estilo, em uma noite com temperatura muito alta. Ele tocou alguns dos maiores hits que marcaram a sua carreira com grande coro.

Ao longo dos próximos dias serão 39 apresentados em cinco finais de semana, todas gratuitas, nos palcos de Matinhos e Pontal do Paraná. 

PONTE – A obra da Ponte de Guaratuba atingiu 85% de execução no mês de novembro e segue avançando em todas as frentes de trabalho, com previsão de ser entregue em abril do ano que vem.

Com 1.240 metros de extensão, a ponte sobre a baía de Guaratuba é uma obra de mais de R$ 400 milhões que vai eliminar a dependência da travessia por ferry-boat, trazendo mais agilidade, segurança e integração ao litoral paranaense. 

A estrutura contará com quatro faixas de tráfego, ciclovia, passeios e iluminação viária, e representa um dos maiores investimentos em mobilidade da história do Paraná.

