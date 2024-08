Altas ondas do Pico de Matinhos marcam segundo dia da Taça Brasil 5.000 de surf

Lucas Haag faz maior somatório do campeonato até o momento | foto: @cabralwaves

O Pico de Matinhos ofereceu condições excepcionais para os surfistas no segundo dia de Taça Brasil 5.000, permitindo que mostrassem o alto nível do campeonato profissional.

O dia começou com a segunda fase do masculino, trazendo altas ondas e momentos eletrizantes. Logo na terceira bateria, Lucas Haag fez a maior somatória do campeonato até o momento, alcançando impressionantes 16.50 pontos. Em entrevista, Haag declarou: “Estou muito focado nesse evento desde o dia que a gente chegou. É uma onda que eu gosto, surfo aqui desde pequeno. A galera sempre me recebeu bem aqui em Matinhos, estou muito feliz de passar essa bateria.”

“Estou vindo de uma fratura no braço, quebrei o braço e fiquei quase três meses parado, então treinei bastante e parece que está dando resultado. Estou muito feliz de estar representando Matinhos, a minha cidade, minha família, amigos e meus patrocinadores.” Disse o local do Pico de Matinhos, Pericles Dimitri após fazer a maior nota do campeonato até agora. Pepe alcançou um impressionantes 8.67 pontos em uma onda, soltando um aéreo reverso nose pick, o atleta que estava sem leash, levou tanto a torcida presente quanto os espectadores online à loucura.

Pericles Dimitri fazendo um aéreo reverse | foto: @cabralwaves

Para garantir a melhor visibilidade para os juízes, o evento utilizou o palanque alternativo, localizado no Pico de Matinhos. Nesta quarta, o campeonato seguirá no mesmo formato, conforme explicado pelo Tour Manager, Alex Willians: “Priorizando a qualidade do evento, nós temos dois palanques, o principal e o alternativo, que fica no Pico de Matinhos. Nós vamos utilizá-lo por conta da neblina e das condições térmicas que temos encontrado aqui. Amanhã iniciaremos com a quinta bateria da terceira fase do masculino e, na sequência, entraremos com a segunda fase do feminino.”

Com as altas ondas e as performances brilhantes dos atletas, as expectativas para os próximos dias do evento são altíssimas.

A transmissão do circuito está sendo feita pelo canal CBSurfPLAY e pelo site cbsurf.org.br. Acompanhe a cobertura pelo Instagram @cbsurfoficial e pela Federação Paranaense de Surf @fpsurfpr.

Taça Brasil de Surf – A Taça Brasil de Surf é composto por etapas de 5.000 e 10.000 pontos. A Taça Brasil 5.000 tem 5 etapas realizadas pelas federações estaduais e homologadas pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). A Taça Brasil 10.000 terá 4 etapas produzidas pela CBSurf.

O circuito terá nove etapas no total e, no final do ano, os atletas vão somar suas quatro melhores pontuações no circuito para definir sua posição no ranking final.

Taça Brasil 5.000 em Matinhos

Realização: Federação Paranaense de Surf (FPS) em colaboração com a CBSurf.

Patrocínio: Governo do Estado do Paraná através dos Jogos da Aventura e Natureza.

Apoio: Prefeitura de Matinhos, Instituto Água e Terra, Núcleo de Educação Ambiental, Fu Max, Surfland Brasil, Surf Center, Gatorade, Corona Extra, Furioso, Hotel Praia e Sol, Line, Santa Mônica, HJ Construtora, Flórida Gelo, Na Brava Imóveis, Trogues, Graciosa, Graciotto, Line.

Fonte: Juliani Santos/ FPS / CBSurf