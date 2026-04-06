Alunos do Instituto de Educação de Paranaguá terão aulas remotas a partir de quarta-feira
As equipes pedagógicas do Núcleo Regional de Educação estão mobilizadas para orientar alunos e famílias sobre o acesso às plataformas e esclarecer dúvidas relacionadas ao modelo de atendimento
As aulas para os alunos do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, no Litoral, serão retomadas de forma gradual e remota a partir de quarta-feira (08). A Secretaria de Estado da Educação prepara transmissões ao vivo com professores da própria unidade para atender os alunos nos mesmos horários regulares das turmas, pelo Google Meet e Google Classroom, garantindo continuidade do aprendizado e manutenção da rotina de estudos. Alunos sem acesso à internet receberão material impresso. O colégio quase centenário e tombado pelo Patrimônio Histórico foi atingido por um incêndio no último sábado (4).
As equipes pedagógicas do Núcleo Regional de Educação estão mobilizadas para orientar alunos e famílias sobre o acesso às plataformas e esclarecer dúvidas relacionadas ao modelo de atendimento.
Além disso, a Secretaria de Estado da Educação está organizando a realocação temporária dos estudantes para o Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), localizado a 200 metros do Instituto de Educação, garantindo continuidade das atividades e evitando prejuízo pedagógico. O Isulpar vai passar por ajustes estruturais e adaptações para garantir que o espaço possa receber as 18 turmas do período da manhã e às 15 turmas da tarde, totalizando aproximadamente 1,2 mil estudantes.
Toda a mudança está sendo planejada em diálogo com a direção da escola e com o Núcleo Regional de Educação, garantindo um processo de transição organizado e sem prejuízos à comunidade escolar.
O secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, vistoriou a unidade atingida pelo incêndio e reforçou que as equipes da Secretaria estão atuando de forma integrada. “Estamos conduzindo o processo de realocação com toda a atenção necessária para garantir que as atividades escolares sejam retomadas da maneira mais apropriada”, afirma.
Nesta segunda-feira (06), a equipe gestora realizou um momento de acolhimento com os docentes, no qual foram discutidas as alternativas para garantir a continuidade das atividades escolares. Na terça-feira (07), equipes da Secretaria da Educação, Fundepar, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Cultura se reúnem para definir as diretrizes de revitalização do prédio tombado.
A estrutura, considerada um patrimônio histórico de Paranaguá e do Paraná, terá um plano de recuperação elaborado de forma conjunta, garantindo que as intervenções respeitem suas características arquitetônicas e preservem seu valor cultural para a comunidade.
LAUDO E PERÍCIA – A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) vai investigar as causas do incêndio. Nesse momento o Corpo de Bombeiros trabalha num laudo da estrutura para que o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) possa iniciar a avaliação detalhada e o planejamento das obras de reparo no espaço atingido.