Ana Júlia cobra informações sobre violência policial em Londrina

Deputada apresentou requerimento pedindo informações à Secretaria de Segurança Pública | foto: Divulgação

A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT) apresentou um requerimento cobrando informações da Secretaria de Segurança do Paraná sobre o aumento significativo da violência policial em Londrina. Nas últimas semanas, diversos crimes geraram comoção no município, entre os quais os assassinatos pela polícia dos jovens Wender da Costa e Kelvin dos Santos, em 15 de fevereiro.

O requerimento foi elaborado em diálogo com a vereadora do município Paula Vicente (PT), que acompanha de perto a situação em Londrina

No requerimento, Ana Júlia questiona quais políticas públicas estão sendo desenvolvidas ou implementadas no município com o objetivo de combater e prevenir a violência policial; quais providências foram adotadas pela Secretaria de Segurança Pública em relação à morte dos jovens Wender e Kelvin; a situação atual dos inquéritos que apuram a responsabilidade pelas mortes; e a posição da Secretaria de Estado da Segurança Pública quanto à implementação do uso de câmeras corporais por policiais militares e civis.

O requerimento já foi lido e aprovado em plenário na semana passada e aguarda resposta do governo.

“A transparência sobre os procedimentos adotados e a adoção de medidas de controle e fiscalização da atuação policial são essenciais para garantir a integridade dos cidadãos, o respeito aos direitos humanos e a confiança nas instituições de segurança”, justifica a deputada Ana Júlia.