Anibelli Neto parabeniza Ratinho Junior, Wirbiski e parceiros pelo Verão Maior

Governador cumprimenta deputado na abertura do Verão Maior | foto: Divulgação

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) propôs o envio de votos de louvor ao governador Ratinho Junior, ao secretário de Estado do Esporte, Hélio Wirbiski, e demais participantes pelo sucesso do Verão Maior Paraná.

De acordo com requerimento encaminhado e aprovado na Assembleia Legislativa, a edição 2024-2025 “foi a maior da história em número de visitantes nos municípios e praias do Litoral do Estado”.

No texto, Anibelli destaca que, “com reforço no efetivo das forças de segurança, atrações culturais gratuitas e atividades esportivas,

foram 64 dias, 33 shows de grandes nomes nacionais que reuniram 1,8 milhão de pessoas no Litoral e 2,4 milhões de atendimentos nos postos fixos do Litoral do Estado”. Leia trechos do documento:

“Em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná fazemos o registro de que desde a abertura oficial que aconteceu na data de 21 de dezembro em Pontal do Paraná, quando o evento contou com

a entrega de 133 viaturas e equipamentos para as forças de segurança, além de investimentos para saúde e ciência”, diz o requerimento, que também cita o investimento de R$ 120 milhões para a realização desta edição”.

Além de Hélio Wirbisk, coordenador do Verão Maior, o deputado cita o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, e estende os parabéns a “todas as secretarias de estado e órgãos parceiros do Verão Maior”.

Coordenador agradeceu homenagem

Leia o requerimento na íntegra: