Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Sesa repassa quase R$ 15 milhões para saúde das prefeituras durante o verão

Redação
Valores e sete ambulâncias foram repassados aos sete municípios litorâneos: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná
Secretário Beto Preto na entrega das ambulâncias | foto: Roberto Dziura Jr / AEN

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforçará as ações e serviços durante o Verão Maior Paraná do Governo do Estado do Paraná para atender o aumento da demanda no Litoral durante a temporada.

O aporte financeiro ultrapassa R$ 11 milhões para investimento em estrutura, trabalhadores, atendimentos de urgência e emergência, bem como o funcionamento básico dos serviços de saúde. Os valores foram repassados aos sete municípios litorâneos: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

“Tudo foi planejado para que o período de férias e descanso seja tranquilo para os paranaenses e, sobretudo, na área da saúde, estamos trabalhando para garantir que a temporada seja de tranquilidade e de atendimento adequado para quem precisar”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

Além disso, no início de dezembro, foram destinadas 7 ambulâncias de suporte avançado, com investimento total de R$ 3.850.000. Também foram montadas 4 unidades de apoio, que são postos de trabalho médico com consultórios e salas de hidratação, em pontos estratégicos nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná e na Ilha do Mel (Paranaguá).

O repasse também assegura equipes médicas e transporte aéreo, o que agiliza o deslocamento de pacientes. Vale lembrar que a Sesa disponibiliza investimento e suporte, no entanto os municípios são os responsáveis diretos pela execução dos serviços. E os recursos também podem ser utilizados na Vigilância em Saúde para ações de prevenção, promoção e educação em saúde, como testes rápidos e materiais informativos; na Vigilância Sanitária, com ações de orientação à população sobre consumo de pescados e alimentos comercializados por ambulantes por exemplo; e no setor de Vigilância Ambiental, nas ações de monitoramento da qualidade da água.

Regulação do Samu

Desde 1º de outubro a regulação do Serviço Móvel de Urgência (Samu) Litoral, ocorre pela Central de Regulação em Curitiba. De acordo com a Sesa, a mudança vai otimizar o tempo de resposta: “Antes, quando um chamado era atendido, em caso de necessidade de encaminhamento hospitalar para a capital paranaense, era preciso conversar com a Central de Regulação em Curitiba. Passava por duas centrais de regulação e isso demandava mais tempo. Com a mudança, isso é feito de imediato, com os profissionais sendo orientados a encaminhar diretamente o paciente ao local para ser atendido. Essa agilidade também garantirá melhor tempo de resposta durante a temporada”.

Norte e Noroeste

Além do Litoral, 10 cidades do interior (Carlópolis, Marilena, Porto Rico, Querência do Norte, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, São Pedro do Paraná, Sertaneja, Siqueira Campos e Tomazina), que contam com praias artificiais de água doce nas costas Norte e Noroeste, receberam incentivo financeiro para atendimento e ações de saúde.

Redação
Leia também
Manchete

Treinamento de equipes de limpeza das praias inclui orientações sobre animais marinhos encalhados

Paranaguá

Natal Solidário da Portos do Paraná entrega brinquedos arrecadados pela comunidade portuária

Litoral

Governo anuncia maior número de bombeiros e guarda-vidas da história no Verão Maior Paraná 2026

Pontal do Paraná

Pontal do Paraná inaugura Praça do Robalo, trapiche flutuante e anuncia novos projetos no Guaraguaçu

Guaratuba

Ratinho Junior assina ordem de serviço de duplicação em Guaratuba e convênio com governador de SC

Pontal do Paraná

Shows dos 30 anos de Pontal terão área PCD, Libras e proteção social