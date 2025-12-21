Sesa repassa quase R$ 15 milhões para saúde das prefeituras durante o verão

Valores e sete ambulâncias foram repassados aos sete municípios litorâneos: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná

Secretário Beto Preto na entrega das ambulâncias | foto: Roberto Dziura Jr / AEN

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforçará as ações e serviços durante o Verão Maior Paraná do Governo do Estado do Paraná para atender o aumento da demanda no Litoral durante a temporada.

O aporte financeiro ultrapassa R$ 11 milhões para investimento em estrutura, trabalhadores, atendimentos de urgência e emergência, bem como o funcionamento básico dos serviços de saúde. Os valores foram repassados aos sete municípios litorâneos: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

“Tudo foi planejado para que o período de férias e descanso seja tranquilo para os paranaenses e, sobretudo, na área da saúde, estamos trabalhando para garantir que a temporada seja de tranquilidade e de atendimento adequado para quem precisar”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Além disso, no início de dezembro, foram destinadas 7 ambulâncias de suporte avançado, com investimento total de R$ 3.850.000. Também foram montadas 4 unidades de apoio, que são postos de trabalho médico com consultórios e salas de hidratação, em pontos estratégicos nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná e na Ilha do Mel (Paranaguá).

O repasse também assegura equipes médicas e transporte aéreo, o que agiliza o deslocamento de pacientes. Vale lembrar que a Sesa disponibiliza investimento e suporte, no entanto os municípios são os responsáveis diretos pela execução dos serviços. E os recursos também podem ser utilizados na Vigilância em Saúde para ações de prevenção, promoção e educação em saúde, como testes rápidos e materiais informativos; na Vigilância Sanitária, com ações de orientação à população sobre consumo de pescados e alimentos comercializados por ambulantes por exemplo; e no setor de Vigilância Ambiental, nas ações de monitoramento da qualidade da água.

Regulação do Samu

Desde 1º de outubro a regulação do Serviço Móvel de Urgência (Samu) Litoral, ocorre pela Central de Regulação em Curitiba. De acordo com a Sesa, a mudança vai otimizar o tempo de resposta: “Antes, quando um chamado era atendido, em caso de necessidade de encaminhamento hospitalar para a capital paranaense, era preciso conversar com a Central de Regulação em Curitiba. Passava por duas centrais de regulação e isso demandava mais tempo. Com a mudança, isso é feito de imediato, com os profissionais sendo orientados a encaminhar diretamente o paciente ao local para ser atendido. Essa agilidade também garantirá melhor tempo de resposta durante a temporada”.

Norte e Noroeste

Além do Litoral, 10 cidades do interior (Carlópolis, Marilena, Porto Rico, Querência do Norte, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, São Pedro do Paraná, Sertaneja, Siqueira Campos e Tomazina), que contam com praias artificiais de água doce nas costas Norte e Noroeste, receberam incentivo financeiro para atendimento e ações de saúde.