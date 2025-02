Anibelli Neto propõe título de “Pérola do Litoral” para a Ilha do Mel

Anibelli Neto propõe título de “Pérola do Litoral” para a Ilha do Mel

Deputado apresentou projeto de lei após aprovaçaõ do marco regulatório da ilha | foto: Valdir Amaral / Alep

Nesta segunda-feira (24), o deputado estadual Anibelli Neto (MDB) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 83/2025, que propõe conceder oficialmente à Ilha do Mel o título de “Pérola do Litoral do Paraná”. O objetivo da iniciativa é fortalecer a promoção turística e a valorização desse importante patrimônio natural do estado.

A Ilha do Mel, localizada na baía de Paranaguá, pertence ao município de Paranaguá e se destaca como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. O projeto de lei prevê que o título será utilizado para fins promocionais e publicitários, incentivando práticas sustentáveis e responsáveis que ampliem a visibilidade do destino.

Na justificativa do projeto, Anibelli Neto ressalta que a iniciativa busca conferir oficialmente à Ilha do Mel um reconhecimento especial após a recente aprovação do marco regulatório voltado para o desenvolvimento sustentável, o saneamento básico e o planejamento urbanístico da região. A regulamentação já estabeleceu diretrizes importantes para garantir os direitos das comunidades tradicionais e a proteção ambiental, e este projeto agora visa consolidar a identidade da ilha com o título simbólico de “Pérola do Litoral do Paraná”.

“A Ilha do Mel é um dos mais belos atrativos turísticos do Paraná, encantando todos que a visitam com suas praias paradisíacas, sua rica biodiversidade e seu patrimônio histórico. Esse reconhecimento oficial contribuirá para reforçar sua identidade e promover um turismo sustentável, respeitando a preservação ambiental”, afirmou o parlamentar.

Além das belezas naturais e da diversidade ecológica, a Ilha do Mel abriga pontos turísticos de grande relevância, como a Gruta das Encantadas, a Estação Ecológica, o Parque Estadual, o Farol das Conchas e a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. O projeto também destaca a importância do turismo receptivo na região, que oferece passeios de barco, gastronomia típica à base de frutos do mar e experiências voltadas à valorização da cultura local.

Com a concessão do título de “Pérola do Litoral do Paraná”, o deputado Anibelli Neto acredita que a Ilha do Mel poderá ampliar ainda mais sua visibilidade no cenário turístico nacional e internacional, atraindo investimentos e incentivando práticas sustentáveis para a preservação desse verdadeiro paraíso natural.