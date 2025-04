Aniversário de Guaratuba tem lançamento de projeto da Educação

Solenidade e lançamento de projeto para família de crianças atendidas pelo CMAE abrem as comemorações de aniversário

Projeto “Cuidando de quem cuida”, vai atender mães, pais, avós, irmãos das crianças que crianças que frequentam o CMAE | fotos: Prefeitura de Guaratuba

Na noite de quarta-feira (23), a sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, o Espaço Litoral, foi palco da solenidade de abertura das comemorações pelos 254 anos de Guaratuba. O evento, que marcou o início da agenda festiva, reuniu autoridades, servidores e a população para homenagear a trajetória da cidade e apresentar os projetos que apontam para um futuro promissor. O tema das comemorações deste ano é “Nosso passado, nosso povo, nosso futuro”.

A programação da noite contou com a apresentação musical do grupo de violeiros Recordas e do painel “Nosso futuro, Projetos em Desenvolvimento”, conduzida pelo coronel Edemilson Barros, coordenador de projetos do município. Outro destaque foi a exposição do novo uniforme da Guarda Municipal e o lançamento do projeto “Cuidando de quem cuida”, do Centro Municipal de Avaliação e Atendimento Educacional Especializado (CMAE), da Secretaria da Educação, voltado ao acolhimento das pessoas que fazem a função de cuidadores das crianças que frequentam o CMAE, sejam elas mães, pais, avós, irmãos, instituições etc.

Além do prefeito Mauricio Lense, a solenidade contou com a presença de diversas autoridades que compuseram a mesa: a vice-prefeita e secretária da Educação, Evani Justus; a secretária do Bem Estar e Promoção Social, Simone Lense; o capitão da PM André Satel; e o aspirante a Oficial do Corpo de Bombeiros, André Felipe Nakano Teixeira. Estiverem presentes também os vereadores Ricardo de Macedo, Sandra Bertipaglia e Zaqueu Clarinda, além de secretários municipais e membros da administração.

As comemorações seguem até o dia 29 de abril, data oficial do aniversário de Guaratuba, com uma extensa programação que será encerrada com o tradicional desfile cívico. Durante a cerimônia, o prefeito Mauricio Lense fez um discurso emocionado, destacando o orgulho de pertencer à história da cidade e a importância de construir um futuro de união e desenvolvimento.



Mauricio Lense: “Sentimento profundo de pertencimento a Guaratuba”

Confira na íntegra o pronunciamento do prefeito Mauricio Lense

Queridos amigos e amigas de Guaratuba,

Hoje, reunidos aqui, celebramos não apenas os 254 anos de fundação de nossa amada cidade, mas também a rica história que nos une e o futuro promissor que juntos estamos construindo. Guaratuba é um lugar de belezas naturais, de cultura vibrante e, acima de tudo, de um povo acolhedor e cheio de vida.

Neste dia especial, queremos homenagear todos aqueles que contribuíram para a história de Guaratuba. Aos pioneiros que desbravaram nossas terras, aos líderes que guiaram nossa comunidade e a cada cidadão que, com seu trabalho e dedicação, ajudou a moldar a identidade desta cidade tão querida. Vocês são o alicerce de tudo o que somos e de tudo o que aspiramos ser.

“Nosso passado, nosso povo, nosso futuro” é mais do que um lema; é um sentimento profundo de pertencimento. Cada um de nós carrega em seu coração a essência de Guaratuba. As nossas tradições, as nossas festas, os sorrisos de nossos vizinhos e a solidariedade que nos caracteriza são as pedras preciosas que adornam nossa história e que nos impulsionam a seguir em frente.

Que este aniversário nos inspire a continuar a cuidar e a amar nossa cidade, a valorizar as nossas raízes e a sonhar com um futuro ainda mais brilhante e cheio de possibilidades. Juntos, somos mais fortes e podemos construir uma Guaratuba cada vez melhor para as futuras gerações.

Parabéns, Guaratuba! Que venham muitos mais anos de história, união e prosperidade!

Obrigado!