Prefeitura de Paranaguá tem programação de esporte e lazer em parceria com o Verão Maior Paraná

Atividades gratuitas acontecem no Aeroparque, na Praça de Eventos e na Ilha do Mel, com ações para todas as idades durante a temporada de verão

Verão Maior no Aeroparque, em janeiro de 2025, numa parceria com a Portos do Paraná | foto: Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Paranaguá contará com uma programação especial de esporte, lazer e recreação durante a temporada de verão, integrando o calendário do Verão Maior Paraná. A iniciativa, realizada em parceria entre a Prefeitura de Paranaguá e o Governo do Estado, concentra diariamente atividades gratuitas para moradores e turistas no período entre 28 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.

No município, as ações estarão distribuídas em três pontos estratégicos: Aeroparque, Praça de Eventos do Centro Histórico e Ilha do Mel, ampliando o acesso da população às atividades esportivas e de convivência ao longo do verão.

O secretário municipal de Esportes e Juventude, José Miguel Pereira, destacou a importância de Paranaguá ter sido incluída no Verão Maior e ressaltou o apoio do Município na execução das ações. “Para nós é motivo de muita alegria Paranaguá fazer parte do Verão Maior. É uma iniciativa do Governo do Estado, que traz toda a programação e as atividades, e o Município entra como parceiro, dando o suporte necessário. A Secretaria Municipal de Esportes e Juventude oferece a estrutura, apoio logístico e alimentação das equipes, para que tudo aconteça da melhor forma possível. É um trabalho conjunto que beneficia os moradores, atrai mais visitantes e movimenta a cidade e a Ilha do Mel durante o verão”, afirmou.

Estrutura e funcionamento dos postos

Os postos fixos do Verão Maior Paraná foram projetados para atender pessoas de todas as idades, com foco na prática esportiva, no lazer e na convivência comunitária. As unidades funcionarão de terça a domingo, sempre das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Cada posto contará com stand de atendimento ao público, palco com sistema de som para aulas, duas quadras de vôlei de praia, uma quadra de futebol de areia, duas quadras de beach tênis, duas mesas de teqball, além de quadra destinada ao handebol de praia e ao futebol infantil. A estrutura inclui ainda área livre para recreação, mini tênis e equipamentos de esportes radicais, como muro de escalada e tirolesa.

A programação diária será conduzida por professores e monitores e inclui aulas, recreação infantil e familiar, práticas esportivas, torneios, gincanas e o empréstimo gratuito de materiais esportivos, como bolas, petecas, frisbee, frescobol e bete-ombro (bets).

Foto: Wilson Leandro

Paranaguá e Ilha do Mel ganham destaque

De acordo com o superintendente da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, Neto Lourenço, a edição 2025/2026 amplia a presença do Verão Maior em Paranaguá e, especialmente, na Ilha do Mel. “Dentro do período de atividades do Verão Maior, Paranaguá terá postos fixos e também a Ilha do Mel a partir do dia 9 de janeiro. Todos os finais de semana teremos ações na ilha, tanto em Encantadas quanto em Brasília”, explicou.

Segundo ele, a programação será alternada entre as comunidades da ilha. “Nos dias 9, 10 e 11 será em Brasília. Depois, nos dias 16, 17 e 18, em Encantadas, e assim sucessivamente, intercalando as atividades entre as duas localidades”, detalhou.

Durante a semana, as ações ficarão concentradas em Paranaguá. “De terça a quinta-feira, o atendimento será em Paranaguá, na Praça de Eventos e no Aeroparque, das 8h da manhã até as 19h, com diversas atividades esportivas e recreativas”, afirmou.

Entre as modalidades oferecidas estão vôlei de praia, handebol de praia, atividades recreativas para crianças, ações voltadas à terceira idade, além de outras práticas esportivas.

Neto Lourenço também adiantou que a edição contará com dois shows-surpresa na Ilha do Mel, que serão anunciados ao longo do Verão Maior.

Calendário de eventos esportivos na Ilha do Mel

Além das atividades regulares dos postos fixos, a Ilha do Mel receberá uma série de eventos esportivos ao longo de 2026, integrando o calendário do Verão Maior Paraná:

– 8 de fevereiro – Cross Country

– 7 e 8 de fevereiro – Lobafest / Encontro Náutico

– 21 e 22 de fevereiro – Festival de Voo Livre

– 26 de fevereiro a 1º de março – Campeonato Brasileiro de Bodyboarding

– 7 de março – Fight Night Show

– 14 de março – Corrida de Aventura

– 22 de março – Jan Run Fit

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti