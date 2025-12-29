Correio do Litoral
Virada de Ano em Paranaguá terá música, gastronomia e queima de fogos na Praça de Eventos

Redação
As atrações do Ano Novo são para toda família e já começam nesta terça-feira, dia 30 de dezembro

A Prefeitura de Paranaguá preparou uma programação especial para celebrar a chegada de 2026 com muita música, gastronomia e momentos de confraternização. A realização conta com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu).

As festividades de virada de ano acontecem na Praça de Eventos e começam já na próxima terça-feira, dia 30, reunindo atrações para moradores e turistas.

Na terça-feira (30), a programação tem início às 21h, com DJ animando o público até a meia-noite, criando o clima de festa para quem já quer entrar no ritmo da virada. No dia 31 de dezembro, as comemorações ganham ainda mais destaque a partir das 22h, com show do grupo Samba A+  no palco principal.

À meia-noite, o público poderá acompanhar a tradicional queima de fogos sem estampido, marcando oficialmente a chegada de 2026. Logo após, a partir de 00h10, a animação continua com a apresentação da banda Stilo Livre, garantindo muita música e celebração nas primeiras horas do novo ano.

Além das atrações musicais, nos dias 30 e 31 estará em funcionamento o Pavilhão Gastronômico, com diversas opções de pratos, lanches, bebidas e porções, oferecendo alternativas para todos os gostos e tornando a experiência ainda mais completa para quem participar do evento.

“O nosso objetivo é resgatar as festividades de fim de ano em Paranaguá, proporcionando às famílias um momento de união e descontração na virada do ano”, diz o prefeito Adriano Ramos, lembrando que a Festa do Natal Para Todos foi marcada como o maior evento de Natal realizado na cidade nos últimos anos.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis, a proposta é proporcionar um momento de alegria e integração para a comunidade. “Venha celebrar a chegada de 2026 com a gente. Tudo está sendo preparado com muito carinho pela Prefeitura de Paranaguá”, convida o secretário.

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick / fotos: Sandro Martins e Wilson Leandro

Redação
