Hospital Regional do Litoral faz mais de mil atendimentos nos primeiros dias do Verão Maior

Entre 15 e 25 de dezembro, o HRL registrou 1.078 atendimentos de urgência e baixa ou média complexidade no Pronto Atendimento, quase 10% a mais do que no mesmo período do ano passado

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Hospital Regional do Litoral (HRL) completou a primeira semana do Verão Maior com números que refletem o aumento da demanda por serviços de saúde durante o período de festas e férias. Entre 15 e 25 de dezembro, data do início da ação, a instituição registrou 1.078 atendimentos de urgência e baixa ou média complexidade no Pronto Atendimento (PA), volume 9,7% maior do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com levantamento do HRL, a obstetrícia liderou com 310 atendimentos, seguida pelos 271 atendimentos clínicos. A cirurgia geral e especialidades registraram 248 procedimentos, enquanto ortopedia e traumatologia contabilizaram 156 atendimentos e o setor pediátrico teve 90 atendimentos no período.

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a demanda elevada nesta época do ano já era esperada, uma vez que o período de verão e festas de final de ano concentram maior fluxo de pessoas nas cidades litorâneas, e destaca os investimentos na infraestrutura do hospital. “Todos os pacientes estão sendo atendidos regularmente e o hospital permanece com as portas abertas para a população paranaense e turistas que estão em nosso litoral”, afirmou Beto Preto. “O HRL recebeu investimento de mais de R$ 1,2 milhão em renovação do parque tecnológico, modernização do mobiliário assistencial, ampliando significativamente a capacidade de atendimento à população”, acrescentou o secretário.

O hospital também foi contemplado com equipamentos médico-hospitalares de alta tecnologia enviados pela Sesa e pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), incluindo um aparelho de ecografia portátil e novos recursos de informática. No total, 85 computadores foram incorporados à estrutura da unidade, no valor total de R$ 138.528,25.

MANUTENÇÕES – As autoclaves, equipamentos para esterilização que usam vapor de água sob alta pressão e temperatura, passaram por manutenções recentes e estão operando com máxima capacidade.

Para melhorar o conforto dos pacientes e profissionais durante o período de calor intenso, a administração do HRL está realizando revisão geral de todos os aparelhos de ar-condicionado e a instalação de um novo equipamento de climatização no pronto-socorro.

CAPACIDADE ASSISTENCIAL – Referência nos atendimentos pré-hospitalares (APH), o hospital oferece suporte em áreas de trauma, obstetrícia e clínica geral, além de garantir atendimento em oito especialidades cirúrgicas, entre elas bucomaxilofacial, neurocirurgia e ortopedia, e nove especialidades clínicas, como cardiologia, infectologia, nefrologia e medicina intensiva adulta e neonatal.

A unidade dispõe atualmente de 142 leitos ativos, distribuídos entre enfermarias, Pronto-Socorro, isolamento e UTI adulto/neonatal, com estrutura e tecnologia voltadas a atendimentos de maior complexidade e custo.