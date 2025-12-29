Correio do Litoral
TCP alcança movimentação de 1.6 milhão de TEUs

Redação
Terminal se torna a o primeiro da Região Sul a atingir marca
Foto: TCP / Divulgação

Na manhã da última quinta-feira (18), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, ultrapassou a marca de 1.6 milhão de TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados pela primeira vez em sua história. O feito posiciona a companhia como a terceira no Brasil e a primeira na Região Sul do país a alcançar este volume de operações.

Como comparativo, a medida de 1.6 milhão de TEUs é equivalente a 9.754 quilômetros em comprimento de contêineres, aproximadamente a mesma distância em linha reta entre Paranaguá e Roma, na Itália.

O marco foi alcançado durante a operação do navio Brooklyn Bridge, embarcação com 267 metros de comprimento, 36 metros de largura (boca), e que faz parte do serviço semanal LUX, que conecta a costa leste da América do Sul ao norte da Europa. O Terminal de Contêineres de Paranaguá é o maior concentrador de linhas marítimas da costa brasileira, com 23 serviços marítimos, entre operações de longo curso e cabotagem, e 26 escalas semanais.

“A TCP encerrará o ciclo de 2025 como o melhor ano de sua história para a movimentação de contêineres, resultado que reflete o comprometimento da companhia em oferecer serviços e soluções capazes de atender as principais demandas do mercado. Com avanços contínuos em capacidade e eficiência operacional, o Terminal de Contêineres de Paranaguá amplia o seu protagonismo como um dos principais corredores logísticos da América do Sul”, afirma Carolina Merkle Brown, gerente comercial de armadores e de inteligência de mercado.

Por meio de esforços concentrados de toda a empresa, a TCP bateu quatro recordes de movimentação mensal, sendo o mais recente no mês de outubro, quando o Terminal registrou um volume de 148.690 TEUs. A operação de cargas refrigeradas (reefer) também chegou a uma nova máxima em 2025: em agosto, o Terminal movimentou 14 mil contêineres refrigerados.

Com a inauguração do maior pátio para armazenagem de contêineres refrigerados da América do Sul, com 5.268 tomadas, o Terminal ampliou sua participação de mercado na exportações de carne bovina que superou 30% ao longo do ano, e manteve uma performance superior a 40% nos embarques de carne de frango, consolidando-se como o maior corredor de exportação de carnes e congelados do país.

A conquista de 1.6 milhões de TEUs não é apenas um avanço numérico; ela reflete vividamente as capacidades aprimoradas de serviço, eficiência operacional e competitividade de mercado da TCP. Esse sucesso incorpora a sabedoria e a dedicação de todos os colaboradores, servindo ao novo paradigma de desenvolvimento e impulsionando a prosperidade econômica regional.

Novo calado operacional

No mês de novembro, a Portos do Paraná homologou a portaria nº 224/2025, que determina a ampliação do calado operacional do canal de acesso ao Porto de Paranaguá de 12,80 metros para 13,30 metros para navios porta-contêineres. A medida foi apoiada pelos estudos de simulação contratados pela TCP e conduzidos, em setembro deste ano, no Tanque de Provas Números da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo estimativa, a ampliação do calado, como é chamada a profundidade entre o ponto mais baixo de uma embarcação até a linha da água, em 50 centímetros traz um aumento de capacidade de transporte equivalente a 400 TEUs cheios por navio.

Desde 2024, o calado operacional do canal de acesso ao Porto de Paranaguá já passou por três revisões, passando de 12,10 metros para 13,30 metros. O incremento da profundidade em 1,20 metros representa um aumento de capacidade de 960 TEUs cheios por navio.

