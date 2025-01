Apresentação circense é mais uma atração deste verão no Litoral

Foto: Rui Porto Filho Q Divulgação

A partir desta quarta-feira (22), a programação Verão Maior Paraná terá mais uma atração cultural gratuita para veranistas e moradores do Litoral do Estado.

“A Fonte Mágica”, espetáculo de circo-teatro marca a presença nas Arenas Esporte em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná entre os dias 22 de janeiro e 2 de fevereiro, com apresentações às 9h30 e às 16h. Também haverá apresentação em Antonina (27/01) e em Paranaguá (10/02), na Carreta Inovação.

Para a secretária da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, as apresentações circenses são uma forma de democratizar a arte para todos os públicos, abordando importantes temas. “Este espetáculo, selecionado em edital do nosso Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, vai estimular de forma lúdica reflexões sobre os recursos hídricos e saneamento básico, combinando esquetes cômicas com números de mágica e malabarismo para abordar temas de educação ambiental”, afirma.

A diretora e produtora Michelle Porto, moradora do balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, conta que o espetáculo “A Fonte Mágica” já teve mais de 170 apresentações nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Alagoas, Pará e Tocantins, sempre com uma excelente recepção por parte do público.

“Estamos muito felizes em realizar essa segunda temporada no Litoral do Paraná”, conta. “Na primeira, apresentamos principalmente em escolas de educação especial, com diversas ações de acessibilidade. Agora, temos a oportunidade de realizar 20 apresentações abertas ao público nas Arenas Esportivas do Verão Maior”.

SINOPSE – O espetáculo conta a história do Grand Circo ValsheBny e seus curiosos personagens, um palhaço (Cristian Wildner) e um mágico (Nicolas Ferreyra), que enfrentam muitas dificuldades para manter o circo na ativa e logo decidem realizar seu último show antes de vender a lona.

Então, encontram Zizi (Jossane Ferraz), uma menina sonhadora que deseja ser artista. Os três personagens buscam uma solução para salvar o circo e a falta de água no planeta e encontram um livro antigo, repleto de enigmas e magia, que contém o mapa de uma Fonte Mágica. Juntos, decidem partir em uma jornada cheia de novos conhecimentos, em busca de desvendar o mistério da tal Fonte Mágica.

O projeto é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da secretaria estadual da Cultura, com apoio da Copel.

A produção é da Imã Circo Produção e Aspart e recebe o apoio também da Companhia da Cultura, Ariramba Cultural, Karranka Pizza e Burger, Cantto das Pedras Petiscaria, Rossi Pizzaria.

Foto: Leonardo Sguarezi

“A Fonte Mágica”

Ingressos: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Confira datas e horários das apresentações nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Cultura (@cultura_parana) e no site www.verao.pr.gov.br

Matinhos – Caiobá

22 de janeiro a 2 de fevereiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Matinhos – Riviera

23 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Guaratuba

24 e 30 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Antonina

27 de janeiro

Local: Carreta Inovação

Pontal do Paraná – Shangri-lá

25 e 31 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Pontal do Paraná – Praia de Leste

26 de janeiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Pontal do Paraná – Ipanema

1º de fevereiro

Horário: 9h30 e 16h

Local: Arena Esporte Verão Maior

Paranaguá

10 de fevereiro

Local: Carreta Inovação