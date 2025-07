Assinatura de termo de cooperação marca o início do MP em Movimento em Paranaguá

Foto: Farpa Gomes / Secom Paranaguá

O Ministério Público do Paraná, a Prefeitura de Paranaguá e a Secretaria de Segurança do Município firmaram nesta quarta-feira (30) um termo de cooperação técnica para estabelecer ações conjuntas e promover o compartilhamento de soluções tecnológicas, conhecimentos estratégicos e informações de inteligência na área de segurança pública.

O objetivo do acordo é fortalecer a tomada de decisões e promover ações preventivas integradas, aprimorando assim a qualidade dos serviços oferecidos à população.

A assinatura do documento marcou o início da terceira fase do projeto MP em Movimento, que agora acontece em Paranaguá. A iniciativa transfere temporariamente a Procuradoria-Geral de Justiça para além da capital do estado, com foco no diálogo com autoridades locais e na busca por soluções para os principais desafios da região.

O acordo foi firmado na sede da Prefeitura pelo procurador-geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti, pelo prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, e pelo secretário municipal de Segurança, Francisco Leudomar dos Santos.

Adriano Ramos destacou que a parceria vai além da segurança, abrangendo também áreas como habitação, regularização fundiária e o combate à violência doméstica. “Infelizmente, os índices de agressão contra a mulher ainda são alarmantes em Paranaguá. Essa união de forças será essencial para enfrentarmos esse problema com ações práticas e integradas”, destacou o prefeito.

“Essa parceria reforça nosso compromisso com a segurança pública, nos permitindo atuar de forma mais próxima no município, unindo esforços e tecnologia para enfrentar desafios de forma integrada. Com diálogo e cooperação conseguimos oferecer respostas rápidas e eficazes”, afirmou Zanicotti.

Entre as ações previstas está a ampliação do sistema de videomonitoramento na cidade, que passará de 97 para quase 700 câmeras, sendo 124 com reconhecimento facial.

O secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega, destacou que a nova estrutura permitirá reforçar o trabalho da Guarda Ambiental, intensificar ações da Lei Maria da Penha e garantir presença em áreas sensíveis. “Essa transparência e proximidade com o MPPR são inéditas e fundamentais para alcançarmos melhores resultados”, disse.

Diálogo

Ainda na manhã desta quarta-feira, foi realizada uma reunião com secretários municipais de Paranaguá, que apresentaram ao Ministério Público do Paraná demandas e projetos em andamento em suas áreas de atuação. O encontro também foi sediado na Prefeitura e antecedeu a assinatura do termo de cooperação.

O procurador-geral de Justiça destacou alguns pontos da atuação do MPPR nas áreas apresentadas, compartilhando a visão da instituição sobre os temas, e apontou possibilidades de resolução.

Promotores de Justiça e secretários discutiram temas relacionados à atuação do Ministério Público, como segurança pública, educação, violência contra a mulher e patrimônio público.

“Paranaguá é uma região singular por abrigar o maior porto exportador de grãos do país, o que gera desafios específicos. Nosso objetivo é garantir que a população seja bem atendida. Para isso, o diálogo com prefeitos e secretários é fundamental, pois as soluções precisam ser rápidas — solução demorada não é solução”, destacou o procurador-geral.

Presenças

Participaram dos encontros o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, a vice-prefeita, Fabiana Rocha, a procuradora-geral do Município, Flávia Hacke, o chefe de Gabinete, André Ferruci, e os secretários municipais de Comunicação, Cleverson dos Santos Ferreira, de Fazenda e Orçamento, Verônica Marodim Marques, de Esportes e Juventude, Silvio Lucas, de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Aquicultura, Márcio Luis Vega, da Mulher, Daiane Machado Christakis, da Educação, Fabiola Soares Arcega, da Saúde, Patrícia Muzetti Scacalossi, de Planejamento e Gestão, Vânia Foes, de Fiscalização das Concessões e Contratos, Isabele Gonçalves Figueira, de Inclusão, Isabele Dias, de Governo, Thiago Themanski Campos, de Urbanismo, Luiz Augusto de Carvalho, de Segurança, Francisco dos Santos, da Família, Cidadania e Desenvolvimento Social, Carolina Lourenço, de Administração, Amilcar Pacheco do Santos, de Meio Ambiente, Dahir Elias Fadel Júnior, de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais, Wagih Hammoud, de Serviços Urbanos, Christianara Folkuenig, de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária, Leonice Lara Lacerda, de Cultura e Patrimônio Histórico, Ivan Lapolli Filho, de Obras, Ozeias Rebello Costa, e de Turismo, Paula Patricia Torres.

Pelo MPPR, estiveram presentes além do procurador-geral de Justiça, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto, o responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix, a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia, e os promotores de Justiça Tatiana Zago, Cibelle Scopel, Simone Francolin, Mateus Azevedo, Daniel Pedro Lourenço, Vinícius Zonatto, Jean Carlos Manosso e Joel Carneiro da Silva Filho.

