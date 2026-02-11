Investimentos da Itaipu impactam o dia a dia de agricultores e aquicultores

No Show Rural, diretores da Itaipu e do Itaipu Parquetec apresentaram resumo dos investimentos: mais de nove mil pescadores artesanais e 2.700 famílias da agricultura familiar foram beneficiados

Apresentação de André Pepitone, diretor financeiro executivo da Itaipu | Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

A tarde do segundo dia do Show Rural Coopavel 2026, em Cascavel, nesta terça-feira (10), foi de troca de experiências e apresentação de resultados dos investimentos da Itaipu Binacional para os agricultores e aquicultores do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Os painéis foram mediados no Espaço Impulso, iniciativa do Itaipu Parquetec e da Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel).

A primeira apresentação, “Como lucrar com o vento e os resíduos da sua fazenda”, teve a participação do diretor financeiro executivo da Itaipu Binacional, André Pepitone; da diretora técnica do Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), Daiana Martinez, e do CEO da startup IMAE, Alessandro Lomônaco. A discussão abordou desde a história da geração distribuída no Brasil até as possibilidades concretas de aplicação de diferentes fontes renováveis no campo, aproveitando recursos já disponíveis no dia a dia do produtor rural.

A preocupação com o grande número de criações de suínos no entorno do reservatório levou a Itaipu, por meio do Parquetec, a criar o que viria a se tornar o CIBiogás. Um dos marcos mais importantes para essa parceria foi uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de 2012, construída a partir de consultas públicas nacionais, que passou a permitir que consumidores gerassem sua própria energia e compensassem o excedente na rede elétrica. “Aquele consumidor que só consumia, hoje pode gerar a sua própria energia. Esse consumidor passa a se chamar prosumidor”, explicou Pepitone.

O diretor financeiro executivo apresentou um leque de possibilidades tecnológicas disponíveis para os produtores. Desde painéis solares até biodigestores para criadores de suínos, passando por geração microeólica e até pequenas turbinas hidráulicas para propriedades próximas a corpos d’água. “Isso depende muito da situação e da necessidade de cada um, mas o que tem que ficar claro é que é possível. É só identificar qual é a melhor tecnologia e o melhor meio para implementá-la”, afirmou.

Alessandro Lomônaco, CEO da IMAE, complementou destacando a importância das soluções híbridas no contexto da transição energética. “Não podemos ficar presos a uma fonte. Temos que começar a pensar daqui para a frente em soluções híbridas, que podem ser biomassa com eólica, eólica com solar ou hidrelétrica com solar”, explicou.

Carlos Carboni, diretor de Coordenação da Itaipu.

Histórias que alimentam o futuro

O segundo painel, “Histórias que alimentam o futuro: o impacto dos investimentos da Itaipu Binacional na vida de quem produz”, teve a participação do diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni; do diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo; do sócio fundador da Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória (Copavi), Jacques Pelenz; e apresentações de técnicos da Itaipu, o engenheiro de pesca Rinaldo Ribeiro e o gestor do programa Semeando Gestão, Carlos Henrique da Silva Gonçalves.

Carlos Carboni explicou que o diferencial dos programas da Itaipu está na qualificação integrada dos processos. A empresa atua em toda a cadeia produtiva, desde a produção primária até a industrialização, beneficiamento e comercialização, garantindo a sustentabilidade dos negócios para o futuro.

O diretor também destacou a preocupação com a sucessão geracional nas atividades tradicionais da região. Carboni mencionou que a empresa está desenvolvendo projetos para qualificar pescadores que atuam no lago de Itaipu, oferecendo alternativas de renda que agreguem valor e tornem a atividade mais atrativa para as novas gerações. “Não se trata apenas de recurso financeiro. Junto com ele vêm diretrizes, assistência técnica e acompanhamento contínuo. Técnicos da Itaipu estão no campo, visitam as propriedades e orientam os agricultores no desenvolvimento da atividade. São ações que impactam diretamente a qualidade de vida, garantem renda e fazem diferença real no dia a dia de quem produz.”

O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, enfatizou que a empresa trabalha com base em fundamentos científicos, criando parcerias que resultam em processos e métodos inovadores. “A Itaipu trabalha olhando para a ciência e cria parte do financiamento”, afirmou o diretor. Ele ressaltou que, no caso dos programas apresentados, a inovação não está apenas na tecnologia, mas principalmente nos processos e métodos aplicados, criando uma verdadeira “curva de aprendizagem” que permite aos beneficiários desenvolverem suas capacidades ao longo do tempo.

Resultados concretos na agricultura familiar

O impacto dos programas da Itaipu pode ser medido pelos resultados alcançados por cooperativas como a Copavi, que celebra 33 anos de existência. Jacques Pelenz, sócio fundador da cooperativa, testemunhou as transformações proporcionadas pela assistência técnica recebida.

Pelenz enfatizou que a melhoria nos aspectos de produção, industrialização, estratégia comercial e planejamento só foi possível por meio do conhecimento técnico fornecido. “Sem esse olhar da assistência técnica, tanto na parte da produção, quanto na parte da gestão financeira, da gestão estratégica e das linhas de produção, nós não teríamos o sucesso que a gente tem hoje”, declarou.

Rinaldo Ribeiro, engenheiro de pesca.

A cooperativa, que trabalha com 256 hectares certificados como orgânicos, ampliou significativamente sua capacidade de captação de recursos e projetos, além de qualificar suas linhas de produção, que incluem desde a produção de cachaça artesanal e açúcar mascavo até a industrialização de leite, iogurte e queijos.

Convênios para pescadores artesanais e agricultores familiares

Ao contextualizar a atuação da Itaipu, o engenheiro de pesca Rinaldo Ribeiro, da Divisão de Reservatório da Binacional, destacou que a empresa passou a operar em uma escala ampliada, cobrindo todo o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, o que exigiu um diagnóstico aprofundado dos públicos atendidos. Segundo ele, esse mapeamento permitiu estruturar convênios voltados especificamente a pescadores artesanais e a agricultores familiares, com foco em assistência técnica, capacitação e apoio à elaboração de projetos. “Antes trabalhávamos com 13 entidades de pescadores. Hoje, temos condições de atuar com 68 entidades, alcançando mais de nove mil pescadores artesanais”, afirmou.

Os investimentos apresentados no painel demonstram uma mudança qualitativa na forma de atuação da Itaipu. Além da ampliação do público atendido, foram estruturadas plataformas digitais com painéis interativos e bases de dados territorializadas, que subsidiam a tomada de decisão e aumentam a eficiência da gestão pública e comunitária. Esse modelo, segundo Ribeiro, permite que os projetos avancem de maneira integrada, conectando diagnóstico, planejamento e execução.

Carlos Henrique Gonçalves, do Semeando Gestão

No segmento da agricultura familiar, os resultados do Programa Semeando Gestão da Itaipu evidenciam o alcance das ações. O gestor do programa, Carlos Henrique da Silva Gonçalves, apresentou dados que mostram a superação das metas iniciais, com mais de 2.700 famílias atendidas por assistência técnica individualizada, centenas de propriedades orgânicas certificadas e atuação em mais de uma centena de municípios paranaenses. O programa, explicou Gonçalves, atua desde o diagnóstico da propriedade até o acompanhamento contínuo, sempre com ênfase em práticas agroecológicas e acesso a mercados institucionais.