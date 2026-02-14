Itaipu vence prêmio nacional por boas práticas em gestão de ética

Premiação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República reconhece iniciativas de integridade e governança

Prática sobre diretrizes de diversidade, equidade e inclusão garantiu a premiação à Itaipu | foto: Daniel Snege/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional foi premiada na 11ª edição do Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética, promovido pela Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República, e consolida-se como referência nacional na promoção da integridade, da diversidade e da inclusão no âmbito da Administração Pública.

A empresa conquistou o primeiro lugar na Categoria C – Parceiros e entes subnacionais que tenham acordo de cooperação firmado com a Comissão de Ética Pública, a partir da prática denominada “Jornada para a Estruturação das Diretrizes de Diversidade, Equidade e Inclusão da Itaipu Binacional”, promovida pelo Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu.

O resultado foi divulgado na última segunda-feira (9), no site da Presidência da República (confira aqui!).

O objetivo central da ação vencedora foi conhecer de forma aprofundada a realidade institucional da Itaipu, a partir de evidências concretas, buscando compreender o perfil de diversidade da empresa, os marcadores biopsicossociais e a percepção dos colaboradores sobre temas sensíveis e estruturantes, como inclusão, segurança psicológica, assédios e discriminações.

O trabalho, apresentado no concurso pela Diretoria Jurídica da Itaipu, refere-se à fase diagnóstica da jornada, que envolveu a análise de normativos internos, entrevistas com a alta liderança e a realização do Censo Itaipu 2025, iniciativa inédita que ouviu empregados, estagiários, menores aprendizes e trabalhadores terceirizados, ampliando o alcance e a legitimidade do diagnóstico institucional.

Para o diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, o reconhecimento representa mais do que uma premiação institucional. “Esse prêmio simboliza o amadurecimento da ética como política estruturante dentro da Itaipu. Ele reconhece um trabalho que vai além do cumprimento formal de normas, pois se baseia em diagnóstico sério, escuta qualificada e compromisso institucional com a dignidade das pessoas. Trata-se de um passo decisivo para transformar evidências em políticas efetivas, fortalecendo a confiança, a integridade e a legitimidade da atuação pública. Além disso, o momento não poderia ser mais propício, ao dialogar com a campanha recentemente lançada pelo Governo do Brasil de enfrentamento ao feminicídio, reafirmando o posicionamento inequívoco da Itaipu no combate a todas as formas de violência, discriminação e violação de direitos. Importante que todos saibam que essa política aqui na Itaipu é pra valer, é definitiva e levada a sério. Tolerância zero para violação a direitos fundamentais”, afirma.

Ainda de acordo com Delazari, a conquista reafirma o papel de Itaipu como referência nacional em governança ética, diversidade e inclusão, contribuindo para o fortalecimento das instituições públicas e para a construção de ambientes organizacionais mais justos, seguros e democráticos.

Diretor jurídico da Itaipu palestra durante o 25º Seminário Ética na Gestão, em maio de 2025 | foto: Divulgação

Coordenadora suplente do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu, Victoria Pedro Correa também destacou a relevância do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e a importância do diagnóstico para o fortalecimento das ações na área. “Desde a instituição do Comitê, em 2023, temos buscado promover reflexões e ações de sensibilização sobre as temáticas de Diversidade, Equidade e Inclusão. Instituímos, em parceria com o RH, uma trilha de formação que chega a todos os empregados e empregadas, com cuidado especial ao corpo gerencial, para contribuir no sentido de que Itaipu seja um ambiente que não apenas respeite as diferenças, mas as valorize e reconheça o quão importante são os diferentes olhares e vivências para a construção de uma sociedade mais igualitária e harmoniosa”, conta.

Victoria também detalhou o processo de implantação da prática premiada no concurso. “A construção desse trabalho tem sido realizada com muito cuidado e por isso buscamos levar em conta a compreensão de quem são e como se sentem os empregados, terceirizados, estagiários e jovens aprendizes da empresa. Realizar o diagnóstico era uma preocupação nossa para entender o cenário e conhecer um pouco mais daqueles que constroem Itaipu no dia a dia. O Censo foi um grande aliado para aproximar as pessoas do Comitê e seus resultados têm sido fundamentais para trabalharmos com mais segurança”, finaliza.

Victoria Pedro Correa, coordenadora suplente do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Sobre o concurso

O 11º Concurso de Boas Práticas contou com a participação de 32 comissões de ética de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, totalizando 39 práticas inscritas. A cerimônia de premiação ocorrerá durante o 26º Seminário Ética na Gestão, previsto para maio deste ano, em Brasília/DF, reunindo representantes de instituições públicas de todo o país que se destacaram na promoção da ética e da integridade na gestão pública.