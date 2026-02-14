Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Itaipu vence prêmio nacional por boas práticas em gestão de ética

Redação
Premiação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República reconhece iniciativas de integridade e governança
Prática sobre diretrizes de diversidade, equidade e inclusão garantiu a premiação à Itaipu | foto: Daniel Snege/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional foi premiada na 11ª edição do Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética, promovido pela Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República, e consolida-se como referência nacional na promoção da integridade, da diversidade e da inclusão no âmbito da Administração Pública. 

A empresa conquistou o primeiro lugar na Categoria C – Parceiros e entes subnacionais que tenham acordo de cooperação firmado com a Comissão de Ética Pública, a partir da prática denominada “Jornada para a Estruturação das Diretrizes de Diversidade, Equidade e Inclusão da Itaipu Binacional”, promovida pelo Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu. 

O resultado foi divulgado na última segunda-feira (9), no site da Presidência da República (confira aqui!).

O objetivo central da ação vencedora foi conhecer de forma aprofundada a realidade institucional da Itaipu, a partir de evidências concretas, buscando compreender o perfil de diversidade da empresa, os marcadores biopsicossociais e a percepção dos colaboradores sobre temas sensíveis e estruturantes, como inclusão, segurança psicológica, assédios e discriminações.

O trabalho, apresentado no concurso pela Diretoria Jurídica da Itaipu, refere-se à fase diagnóstica da jornada, que envolveu a análise de normativos internos, entrevistas com a alta liderança e a realização do Censo Itaipu 2025, iniciativa inédita que ouviu empregados, estagiários, menores aprendizes e trabalhadores terceirizados, ampliando o alcance e a legitimidade do diagnóstico institucional. 

Para o diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, o reconhecimento representa mais do que uma premiação institucional. “Esse prêmio simboliza o amadurecimento da ética como política estruturante dentro da Itaipu. Ele reconhece um trabalho que vai além do cumprimento formal de normas, pois se baseia em diagnóstico sério, escuta qualificada e compromisso institucional com a dignidade das pessoas. Trata-se de um passo decisivo para transformar evidências em políticas efetivas, fortalecendo a confiança, a integridade e a legitimidade da atuação pública. Além disso, o momento não poderia ser mais propício, ao dialogar com a campanha recentemente lançada pelo Governo do Brasil de enfrentamento ao feminicídio, reafirmando o posicionamento inequívoco da Itaipu no combate a todas as formas de violência, discriminação e violação de direitos. Importante que todos saibam que essa política aqui na Itaipu é pra valer, é definitiva e levada a sério. Tolerância zero para violação a direitos fundamentais”, afirma.

Ainda de acordo com Delazari, a conquista reafirma o papel de Itaipu como referência nacional em governança ética, diversidade e inclusão, contribuindo para o fortalecimento das instituições públicas e para a construção de ambientes organizacionais mais justos, seguros e democráticos. 

Diretor jurídico da Itaipu palestra durante o 25º Seminário Ética na Gestão, em maio de 2025 | foto: Divulgação

Coordenadora suplente do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu, Victoria Pedro Correa também destacou a relevância do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e a importância do diagnóstico para o fortalecimento das ações na área. “Desde a instituição do Comitê, em 2023, temos buscado promover reflexões e ações de sensibilização sobre as temáticas de Diversidade, Equidade e Inclusão. Instituímos, em parceria com o RH, uma trilha de formação que chega a todos os empregados e empregadas, com cuidado especial ao corpo gerencial, para contribuir no sentido de que Itaipu seja um ambiente que não apenas respeite as diferenças, mas as valorize e reconheça o quão importante são os diferentes olhares e vivências para a construção de uma sociedade mais igualitária e harmoniosa”, conta.

Victoria também detalhou o processo de implantação da prática premiada no concurso. “A construção desse trabalho tem sido realizada com muito cuidado e por isso buscamos levar em conta a compreensão de quem são e como se sentem os empregados, terceirizados, estagiários e jovens aprendizes da empresa. Realizar o diagnóstico era uma preocupação nossa para entender o cenário e conhecer um pouco mais daqueles que constroem Itaipu no dia a dia. O Censo foi um grande aliado para aproximar as pessoas do Comitê e seus resultados têm sido fundamentais para trabalharmos com mais segurança”, finaliza.

Victoria Pedro Correa, coordenadora suplente do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Sobre o concurso

O 11º Concurso de Boas Práticas contou com a participação de 32 comissões de ética de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, totalizando 39 práticas inscritas. A cerimônia de premiação ocorrerá durante o 26º Seminário Ética na Gestão, previsto para maio deste ano, em Brasília/DF, reunindo representantes de instituições públicas de todo o país que se destacaram na promoção da ética e da integridade na gestão pública.

Diversidade e boas práticas de ética são marcas de gestão na Itaipu | foto: Daniel Snege/Itaipu Binacional
