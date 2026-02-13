Itaipu apresenta ações de agroecologia e biodiversidade no Show Rural

Informações sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) e plantas medicinais, degustação de chá e mel de abelhas nativas encantam o público

Foto: Jean Pavão/Itaipu Binacional.

Reconhecimento de plantas que remetem à infância; busca por informações sobre cultivo e usos medicinais e culinários; degustação de méis de diferentes espécies de abelhas nativas e intensa troca de conhecimentos marcam a experiência dos visitantes do espaço da Itaipu Binacional na Vitrine Tecnológica de Agroecologia “Vilson Nilson Redel” (Vital), no 38º Show Rural Coopavel, em Cascavel. No local, o público vivencia, na prática, como uma pequena propriedade rural pode ser autossustentável, produtiva e alinhada aos princípios da agroecologia, reunindo cerca de 300 espécies vegetais e mais de 40 tecnologias sociais consolidadas.

No centro da vitrine, a mandala de plantas medicinais, aromáticas e condimentares e Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) exibe aproximadamente 108 espécies, muitas delas nativas do Brasil e pouco conhecidas pelo público urbano. “É um trabalho que une conservação, produção e resgate do conhecimento popular”, explica o engenheiro ambiental Marcos Carvalho, gestor do projeto de Plantas Medicinais da Itaipu.

Segundo Carvalho, o projeto, que existe há quase 20 anos, ganhou escala nos últimos anos com o programa Itaipu Mais Que Energia. A iniciativa ampliou a produção de mudas e fortaleceu a distribuição para diferentes regiões, permitindo que comunidades rurais e urbanas retomem o contato com espécies muitas vezes ausentes do cotidiano.

Espaço concentra mais de 300 espécies vegetais. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional.

Marli Nunes de Almeida, professora e produtora rural de Lerroville, em Londrina (PR), afirmou que ficou impressionada com a diversidade de plantas e tecnologias apresentadas na Vitrine Tecnológica de Agroecologia e já sabe o que fazer quando voltar para casa. “A minha intenção é levar esse conhecimento para as mulheres da zona rural, formar um grupo e ir apresentando, mostrando coisas novas. Quando todo mundo trabalha junto, as coisas fluem”, completou.

Convênio Vitórias

A Vital integra o Convênio Vitórias (Vitrines Tecnológicas para Agroecologia e Sustentabilidade), parceria tripartite entre Itaipu Binacional (por meio do programa Itaipu Mais que Energia), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR-Paraná (execução técnica) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio – Fapeagro (gestão administrativa e financeira). O convênio transfere tecnologias adaptadas à realidade da agricultura familiar, com setores dedicados a grãos, hortaliças em plantio direto, sistemas agroflorestais e pecuária com alimentação alternativa.

O gestor do convênio por parte da Itaipu, Gilberto Kurasz, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento rural sustentável. “O objetivo é aproveitar o potencial técnico do IDR-Paraná e repassar tecnologias para a pequena propriedade familiar, que é o nosso foco. Queremos dar alternativas de desenvolvimento para a propriedade, para obtenção de renda e uma qualidade melhor de vida para eles”, explica Kurasz.

Mel produzido por abelhas nativas sem ferrão. Foto: Jean Pavão/Itaipu Binacional.

Já o projeto de meliponicultura, coordenado pelo engenheiro ambiental Lucas Tres, trabalha com abelhas nativas sem ferrão. No Refúgio Biológico da Itaipu, o projeto mantém cerca de 200 caixas com 12 espécies endêmicas da região. Na Vitrine Tecnológica, as abelhas são mantidas em uma casa especialmente preparada, onde ficam protegidas das condições climáticas extremas, especialmente do inverno rigoroso de Cascavel.

Tres explicou que o projeto tem uma função importante na polinização das culturas plantadas na vitrine, além de contribuir para a preservação das espécies. Ele observou que a diminuição das populações de abelhas nativas está relacionada à perda de habitat natural, especialmente árvores de grande porte e idade avançada que possuem os ocos necessários para as colônias, e ao uso indiscriminado de agrotóxicos.

Lucas Tres, da Itaipu. Foto: Jean Pavão/Itaipu Binacional.

Arnaldo Roll e esposa. Foto: Jean Pavão/Itaipu Binacional.

Morador de Planalto, no sudoeste do Paraná, Arnaldo Roll passou a se dedicar à atividade depois de aposentado, mantendo hoje cerca de dez espécies e dezenas de caixas próximas à residência. Segundo Arnaldo, a visita ao espaço contribuiu para ampliar conhecimentos e evitar erros no manejo das abelhas nativas. “As abelhas nativas são o ouro do Brasil, e o mel delas também. Aqui a gente sempre aprende mais um pouco, busca explicação, conhecimento, para errar menos e preservar melhor”, explicou.

Diretores da Itaipu visitam o espaço

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, e o diretor financeiro executivo, André Pepitone, visitaram o espaço na terça-feira (10). Eles foram recebidos pela engenheira-agrônoma Simone Grisa, do IDR-Paraná, coordenadora da Vitrine Tecnológica de Agroecologia, que organizou uma visita guiada pelo ambiente. “O nosso lema de trabalho aqui é atrair pela beleza e convencer pelo repertório. Nossos colegas encheram o espaço de flores para atrair. Mas tem muita tecnologia social consolidada aqui”, explicou Simone.

Diretores da Itaipu visitaram o espaço e conhecem projetos desenvolvidos no local. Foto: Jean Pavão/Itaipu Binacional.

Segundo Enio Verri, o diálogo com a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep) é fundamental por se tratar de um parceiro estratégico, que mantém contato direto e permanente com os agricultores. “Esse projeto também representa uma reconciliação com o meio ambiente e reforça a lógica da pequena propriedade rural. É possível produzir muito em um espaço menor, desde que se saiba utilizar bem a área disponível, otimizando os espaços e garantindo sustentabilidade”, disse Verri.

Sobre a Vitrine

A Vitrine Tecnológica de Agroecologia (Vital) é um espaço coletivo que reúne atualmente 18 instituições públicas e privadas comprometidas com o aprofundamento da agroecologia, envolvendo universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil. Sua manutenção ao longo do ano é viabilizada pelo projeto Vitorias, uma parceria tripartite entre a Itaipu Binacional, o IDR Paraná e a Fapeagro, que garante recursos financeiros e equipes técnicas permanentes, reduzindo esforços concentrados apenas no período das feiras.

A coordenação da Vital é feita pelo IDR Paraná, com decisões tomadas de forma consensual entre os parceiros, que se reúnem periodicamente para avaliar os resultados e planejar as próximas edições. Nesta edição do Show Rural, um dos avanços foi o fortalecimento da parceria com a Fetaep, que passou a recepcionar caravanas de agricultores familiares e promover visitas guiadas à Vital, ampliando o alcance das tecnologias apresentadas e reforçando o diálogo direto com o público-alvo das ações.