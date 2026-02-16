Lindeiros se preparam para o primeiro final de semana do Verão Itaipu Mais que Energia

Itaipulândia, Pato Bragado e Santa Terezinha de Itaipu abrem o projeto que contempla 16 municípios

Lago Municipal de Pato Bragado | foto: Divulgação

As administrações municipais, por intermédio das equipes dos setores de esporte, já estão se programando para o início do projeto Verão Itaipu Mais que Energia, nos dias 21 e 22 de fevereiro, com atividades simultâneas em municípios lindeiros ao lago de Itaipu. A programação seguirá até o dia 29 de março, contemplando os 16 municípios da região com programação esportiva e cultural.

A abertura da programação ocorre no final de semana dos dias 21 e 22 de fevereiro em Itaipulândia, Pato Bragado e Santa Terezinha de Itaipu, com competições esportivas, atividades recreativas e atrações culturais.

Abertura

Em Itaipulândia, no dia 21 de fevereiro, será realizado o Vôlei de Areia 60+ (masculino e feminino), no Balneário Jacutinga. As equipes deverão ser compostas por seis atletas, com taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. As inscrições poderão ser feitas pelo WhatsApp (45 3559-1108) ou pelo aplicativo Copa Fácil e no dia 21, das 13h30 às 15h e 15 minutos. O sorteio das equipes está previsto para as 15h30 e o início das competições às 16 horas. A premiação para as categorias masculina e feminina será de R$ 500,00 para o primeiro lugar, R$ 350,00 para o segundo, R$ 250,00 para o terceiro e R$ 150,00 para o quarto colocado, além de 25% do valor arrecadado nas inscrições para cada colocação.

Em Pato Bragado, as atividades acontecem nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Lago Municipal, com a realização do Futebol de Areia, nas categorias masculina e feminina. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 por equipe, com prazo até as 15h do dia 21. A premiação será de 100% do valor arrecadado com as inscrições, além de troféus e medalhas. A programação inclui ainda brinquedos infláveis, canoagem e show musical no dia 21.

Já em Santa Terezinha de Itaipu, o Futebol de Areia será realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Terminal Turístico Alvorada de Itaipu. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 16 e 20 de fevereiro, das 8h às 17h30, na Secretaria Municipal de Esportes. Informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 99979-7455.

O Verão Itaipu Mais que Energia é organizado nos mesmos moldes do Mais Verão ao Lago de Itaipu, cuja última edição ocorreu em 2024.

Programação Geral

No final de semana de 28 de fevereiro e 1 de março, Foz do Iguaçu recebe competições de vôlei de areia; Mercedes sedia disputas de futebol society; e Terra Roxa promove partidas de beach tennis.

Já nos dias 7 e 8 de março, a programação segue em Entre Rios do Oeste, com vôlei de areia; em Diamante do Oeste, também com vôlei de areia; e em Guaíra, com a modalidade beach tennis.

No final de semana de 14 e 15 de março, as atividades esportivas ocorrem em São José das Palmeiras, com futebol de areia.

Nos dias 21 e 22 de março, em Missal, haverá futebol 7; em Marechal Cândido Rondon, beach tennis; e São Miguel do Iguaçu, com competições de futebol de areia.

Encerrando a programação, nos dias 28 e 29 de março, Santa Helena realizará o vôlei de areia, mesma modalidade que ocorrerá em Medianeira. Mundo Novo (MS) organizará o beach tennis.

Verão Itaipu Mais que Energia

O Verão Itaipu Mais que Energia é parte do convênio Esporte e Cultura Itaipu Mais que Energia no Lago de Itaipu, firmado entre o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e Itaipu Binacional e conta com participação da Rede de Esportes dos Lindeiros.

Fonte: Ascom / João Vanderlei Eberhart