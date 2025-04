Arilson pede audiência pública para apurar morte de jovens em Londrina

Deputado Arilson Chiorato na tribuna da Alep | foto: Orlando Kissner

Um pedido de audiência pública para apurar a morte de dois jovens, em Londrina, foi protocolado na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Paraná. O autor da solicitação é o deputado Arilson Chiorato (PT). No dia 15 de fevereiro, no Jardim Leonor, mais conhecido como Bratac, os jovens Kelvin Willian Vieira dos Santos, de 16 anos, e Wender Natan da Costa Bento, de 20 anos, foram mortos em suposto confronto com a Polícia Militar (PM).

A decisão de pedir a apuração e acompanhamento da Comissão aconteceu após o deputado conversar com a mãe de uma das vítimas e receber denúncias, incluindo reportagens e vídeos que contradizem a versão apresentada pelos policiais no boletim de ocorrência no dia do crime.

“Estamos acompanhando de perto a investigação sobre a morte desses dois jovens que gerou forte comoção em Londrina. Queremos celeridade na investigação e respostas sobre a violência policial e possíveis excessos cometidos pelos policiais envolvidos”, afirma o parlamentar.

Além da realização de audiência pública na cidade, o deputado também solicita o acompanhamento dos inquéritos policiais e das medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual e por órgãos estaduais e nacionais de proteção aos direitos humanos. “Os jovens Kelvin e Wender, suas famílias, e toda a população de Londrina, merecem justiça e que os fatos sejam esclarecidos”, defende o deputado.