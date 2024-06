Arraiá Caiçara à beira mar começa nesta quinta feira em Pontal do Paraná

O Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná começa nesta quinta (6) e vai até domingo (9). A festa acontece à beira mar, no Centro de Eventos Marissol (avenida Sete de Setembro, 1.661).

A promoção é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Em parceria no evento, a Secretaria de Educação (Smed) divulgou a programação completa das apresentações dos alunos matriculados nas escolas municipais que serão nas tardes de sábado e domingo (8 e 9) a partir das 15h.

Na quarta-feira (5), equipes da organização formada por servidores públicos de várias secretarias trabalharam para dar os últimos ajustes no Centro de Eventos para que pontalenses e turistas possam curtir o maior arraiá das praias.

O primeiro show será nesta quinta (6) às 20h, com Daniel Rodrigues e banda. No sábado (8) acontece o show nacional com o cantor Frank Aguiar. E domingo (9) ainda tem almoço com costela fogo de chão.