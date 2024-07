Artesãos de Matinhos promovem bate-bapo com viajantes argentinos

Uma família de artesãos argentinos que vive em viagem – Guillermo, Daniela e Delfina –, está passando por Matinhos e vai participar de um bate-papo na Casa da Cultura, nesta terça-feira (23). Entre os assuntos, a experiência deles com o artesanato dos lugares por onde passaram.

Quem conta isso é a equipe do Feira de Matinhos: “Em busca de um espaço para expor seus artesanatos e material de venda (com que se alimentam e pagam o combustível da Casa sobre Rodas), foram parar na loja da Amagma”.

“A Joice e Elisa deram uma ideia: oportunizar o espaço no Calçadão, como convidados e ao mesmo tempo eles fazem uma palestra ou bate-papo sobre as experiências deles com os artesanatos que já tiveram a oportunidade de conhecer.”

Dia: 23/07/2024 terça

Hora: 9h30 manhã

Local: Casa da Cultura Prof. Delcio Ramos

Endereço: Rua Albano Müller, 111, Calçadão Central

O convite na página da Feira Livre de Matinhos no Facebook pede que os participantes tragam algum quitute para compartilhar e sugere que a Casa Cultura, da Prefeitura, “pode entrar com chá e café”.