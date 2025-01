Artistas de Guaratuba vão ocupar Palco Sunset de terça a quinta

Imagem: Daniel Parras / Reprodução

Artistas de Guaratuba vão se apresentar, de terça a quinta, no Palco Sunset montado na Praça dos Namorados. A programação diversificada começa sempre às 18h30.

O espaço foi criado pelo Governo do Estado e se destina, principalmente, a músicos paranaenses. Foram instalados dois palcos no Litoral: em Guaratuba e em Matinhos, este na Arena de Caiobá. Em Guaratuba, as apresentações regionais contratadas pelo Palco Paraná acontecem na quinta e na sexta e já teve shows no sábado e no domingo.

Para aproveitar a estrutura montada, o movimento de turistas e o período de férias escolares, a Secretaria de Cultura e Turismo de Guaratuba chamou músicos e outros artistas locais interessados em divulgar sua arte em um excelente palco e em um local privilegiado.

“Como o palco Sunset tava ficando ocioso durante a semana, nós fizemos um contato com o Governo do Estado e solicitamos para ele para apresentação dos artistas locais aqui de Guaratuba e o governo prontamente atendeu a solicitação”, informou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Luiz Michaliszyn, ao Correio do Litoral.

“Então nós chamamos um fórum cultural em que participaram vários artistas, né? Foi um chamado público, aberto a todos”, conta. Luizinho, como é conhecido, explica que os artistas são voluntários, não recebem cachê, e representam várias manifestações artísticas, como música, dança, teatro e cinema, boi de mamão, hip-hop etc. “Enfim, uma diversidade que vai acontecer nas terças, quartas e quintas, no mês de janeiro, a partir das 18h30”, informou Luizinho Michaliszyn.

Confira também a programação regional do Palo Sunset desta semana

Matinhos – Caiobá

14/01 – Namastê

15/01 – Terezzo

16/01 – Bia Socek

Guaratuba – Praça dos Namorados

17/01 – Rúbia Divino

18/01 – Blindagem