As últimas novidades tecnológicas na indústria das apostas online

Imagem: Freepik

As inovações tecnológicas mudaram o mundo como o conhecíamos. Isso se refletiu nas mais diversas áreas, inclusive na indústria de apostas online. Nos últimos anos, inovações como inteligência artificial, jogos com crupiês ao vivo, uso de blockchain e melhorias na tecnologia móvel estão transformando a emoção do jogo, facilitando pagamentos e proporcionando mais segurança. A seguir, detalharemos as principais novidades tecnológicas do setor dos jogos online.

Ferramentas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina

Entre as principais inovações que vimos florescer nos últimos anos estão o uso de inteligência artificial e de aprendizado de máquina. Essas tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e são aplicadas principalmente na experiência de jogo personalizada, no uso de chatbots para atendimento ao cliente e na identificação de comportamentos típicos de atividades fraudulentas.

Os algoritmos de IA conseguem detectar preferências do usuário, sugerindo jogos, promoções e bônus adequados ao perfil do jogador. Além disso, também conseguem ajustar o nível de dificuldade dos jogos à desenvoltura dos jogadores, com o objetivo de mantê-los entretidos e interessados.

Já os chatbots treinados, usados no atendimento ao cliente, conseguem fornecer respostas instantâneas a dúvidas frequentes e comuns a muitos usuários. Assim, as plataformas deixam o atendimento por humanos apenas para as questões de maior complexidade.

A IA também contribui muito para a segurança, pois consegue detectar padrões de comportamento suspeitos que podem ser indícios de tentativas de fraudes. Assim, essas ameaças podem ser analisada pelos operadores em tempo real, que tentam evitar que os golpes se consumam.

Streaming de alta definição permitem jogos online com crupiês

Uma novidade crescente, inclusive aqui no Brasil, são os jogos com crupiês ao vivo, que oferecem uma experiência muito parecida com a de um cassino físico. Embora a liberação dos cassinos físicos esteja na iminência de ser sancionada, eles ainda não são uma realidade no Brasil, o que faz com que os cassinos online com jogos ao vivo estejam em expansão.

Atualmente há ofertas de blackjack, roleta, pôquer, bingo e bacará nessa modalidade no país, e muitas dessas plataformas oferecem atrativos bônus de cadastro. Essa novidade se tornou possível graças às tecnologias de streaming de alta definição, que proporcionam imagens nítidas, detalhadas e sem interrupção.

Uso de blockchain e criptomoedas

A tecnologia blockchain e as transferências em criptomoedas também têm trazido ganhos para a indústria, proporcionando segurança, agilidade e novas possibilidades financeiras. O blockchain garante segurança e transparência às operações, já que, uma vez feitas, não podem ser modificadas. Seu uso aplicado aos jogos online proporciona a criação de jogos comprovadamente justos e não viciados, em que os resultados podem ser verificados pelos participantes.

As criptomoedas estão se tornando métodos de pagamento cada vez mais populares. Entre as suas vantagens em relação às moedas tradicionais está a privacidade aprimoradas das transações e maior acessibilidade global, permitindo transações internacionais sem câmbio.

O uso da tecnologia blockchain em jogos e a aceitação de diferentes moedas digitais ainda está em crescimento, mas tem muito potencial de se tornarem predominante no setor, oferecendo mais flexibilidade.

Jogos em dispositivos móveis

No mundo dos jogos de apostas, os smartphones e tablets continuam a trazer novidades. As melhorias nas tecnologias desses dispositivos estão ajudando na criação de aplicativos de jogos mais amigáveis e empolgantes.

Uma dessas novidades é o jogo entre plataformas (crossplay) que permite os jogadores alternarem entre diferentes aparelhos. Dessa forma, você pode começar a jogar no seu desktop, mas continuar o jogo em seu celular, sem perder o progresso no jogo, caso precise se deslocar para um compromisso, por exemplo.

Além disso, muitos desenvolvedores de jogos de apostas têm aplicado o conceito de mobile first, onde o foco inicial de desenvolvimento já é direcionado aos dispositivos móveis. Dessa forma, os jogos e as plataformas já nascem próprias para celulares e tablets, com touchscreen, interfaces intuitivas e tempo de carregamento rápido.

A tecnologia 5G também tem melhorado os jogos para dispositivos móveis, pois proporciona conexões mais estáveis e rápidas. Isso melhora muito o jogo e permite que opções mais complexas sejam jogadas em dispositivos móveis com maior fluidez. Essa tecnologia, que completou dois anos do início de sua implementação em julho, está se expandindo no país e, segundo a Anatel, deve beneficiar 84% da população até 2030.

Conclusão

Em suma, essas novidades tecnológicas vieram para ficar. E estão transformando toda a indústria de apostas online, aprimorando a experiência do apostador, e garantindo maior transparência e proteção. À medida que essas inovações continuam a evoluir, a indústria está se adaptando e se preparando para um futuro cheio de novas possibilidades de experiências para os jogadores.