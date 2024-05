Assembleia debate emergência climática com mestre zen dos EUA

David Loy é sociólogo mester zen, ativista e fundador do Centro de EcoDarma das Montanhas Rochosas | foto: Divulgação

A catástrofe que arrasou o Rio Grande do Sul (RS)é a evidência mais forte de que o atual cenário é de emergência climática, com a ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por que estão acontecendo tantas inundações, secas e temperaturas extremas? Como chegamos a essa situação? Como vamos responder a esses desafios?

Para refletir sobre essas questões, o deputado estadual Goura (PDT) e o Centro de Estudos Budistas Bodisatva Curitiba (CEEB-Curitiba) convidam todos a participar do seminário “Emergência Climática – Ecologia Curativa: Uma perspectiva budista sobre a crise ecológica”, com o sociólogo e mestre zen David Loy, que acontece no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), nesta quarta-feira (22), a partir das 18h30. O evento é gratuito e aberto à participação de todos.

Reflexões sobre a crise climática

“Vai ser uma grande alegria e uma honra a Assembleia Legislativa receber o David Loy neste seminário para falarmos da emergência climática e seu enfrentamento”, convida Goura. “A crise climática é mais uma demonstração de que a gente precisa unir todas as forças da sociedade, da espiritualidade, das religiões e das forças políticas para a gente tratar essa emergência com o máximo de seriedade. Estão todos convidados.”

O deputado afirma que essa que é talvez a grande crise dos nossos tempos. “Nós precisamos de políticas públicas, precisamos de uma mudança de consciência. O budismo que o David Loy nos traz tem uma perspectiva dessa necessidade de uma harmonia das atividades humanas com a natureza”, diz Goura.

“A emergência climática que vivemos é uma realidade. Os eventos no Rio Grande do Sul não só comprovam que o clima mudou, mas nos mostram a urgência de agirmos já, com rapidez e efetividade. Todos, sociedade, Poder Público, cada um de nós temos que fazer o máximo para reverter esse cenário de catástrofes que o futuro nos reserva”, comenta Goura.

Para ele, refletir sobre isso numa perspectiva espiritual acrescenta um componente fundamental da vida humana a uma questão que diz respeito a todos. “refletir sobre a emergência climática em um contexto espiritual enriquece nossa compreensão e pode nos apontar caminhos sobre como devemos agir. A crise não é apenas política, econômica e social”, alerta.

Sociólogo e mestre zen

O sociólogo norte-americano David Loy é um professor zen, ativista e fundador do Centro de EcoDarma das Montanhas Rochosas (Rocky Mountain EcoDharma Center), no Colorado, EUA. Escritor prolífico, seu trabalho tem usado conceitos budistas para analisar a história do ocidente e os problemas globais contemporâneos.

Loy atua em diversos grupos e movimentos, incluindo o Extinction Rebellion e os Zen Peacemakers e é o autor do livro “Ecodarma”, uma jornada impactante sobre a interseção entre práticas budistas e os desafios ambientais modernos diante da eco-crise atual.

Para além da fundamental solidariedade

Ele nos convoca a refletir e agir com profundidade, para além das necessárias e fundamentais manifestações de solidariedade às vítimas no Rio Grande do Sul (RS): nossos desafios são apenas ecológicos ou estes são apenas a superfície de algo mais complexo? Como chegamos até aqui e como respondemos de uma maneira mais clara e profunda aos desafios atuais?

“Os sinais da crise apontam que sua base não está apenas nas questões ecológicas, sociais ou econômicas, mas que revelam uma profunda crise espiritual. A necessidade de desenvolver uma perspectiva mais ampla nos convoca a ouvir outras vozes para além daquelas que criaram esta crise multifacetada”, aponta David Loy.

Seminário “Emergência Climática – Ecologia Curativa: Uma perspectiva budista sobre a crise ecológica”, com o sociólogo e mestre zen David Loy.

22 de maio, 18h30, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.

Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico – Curitiba/PR