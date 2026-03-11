Ataques contra Fiep antecipam jogo político no Paraná

Muito mais que as inconsistências nas rubricas e duplicidades no lançamento noportal da transparência da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), as futricas que tentam atingir o presidente da federação, Edson Vasconcelos, miram tirá-lo do jogo político das eleições de outubro. É uma história comum e repetida: mal começou as pré-campanhas e a definição das candidaturas ao governo do Estado, Vasconcelos é apontado como um dos protagonistas do processo político fora do eixo dos palácios do Centro Cívico em Curitiba. Ou seja, o presidente da Fiep está incomodando chefes políticos, estafetas, pau mandados e influencers interessados em ditar como será o embate em outubro.

Comumente pouco atentos a relatórios das prestações de contas das entidades patronais, os primeiros traques vieram do vociferante deputado Denian Couto (que está pulando do Podemos ao PL) no seu programa de TV na Rede Massa. Não deu certo, a repercussão foi mínima e Couto deu vez ao deputado Marcelo Rangel (PSD) de Ponta Grossa.

Rangel deitou falação na tribuna do legislativo aludindo que a Fiep fez contratos no valor de R$53 milhões para serviços de jardinagem nos espaços da própria federação e do Sesi, Senai e IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Esse valor, de 2025, disse o deputado, é 287% maior do que o era contratado até 2024, que era de R$ 13,7 milhões. Em nota, a federação atribuiu a informação do valor a “uma inconsistência de natureza exclusivamente classificatória no Portal da Transparência, na qual parte dos serviços de facilities foi registrada sob a rubrica de jardinagem”.

Cerne da questão

Ao contrário dos R$ 53 milhões lançados com inconsistência de rubricas e duplicidades no balancete da federação, a Fiep argumenta que são apenas R$ 4.311.402,02 de jardinagem para as mais de 50 unidades do Sistema Fiep em todo o Paraná.

Com as explicações da Fiep, os dois deputados e os que mais se interessam pela repercussão da narrativa estão a ver navios. O impacto, novamente, não é o esperado e a liderança de Vasconcelos entre os industriais e grande parcela do empresariado, além de incólume, se ampliou nas hostes políticas no estado e a pergunta que não cala é por que tanto interesse em atingir o presidente da federação.

Vamos aos fatos: Vasconcelos é preferido para compor a chapa de Sérgio Moro (UB) ao Governo do Estado, o que contraria o desejo dos donos do poder querem ter um pé e as mãos em cada canoa. Tem mais: Marcelo Rangel está muito interessado em alçar a prefeitura de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt (UB), deixando mais livre o seu retorno à prefeitura da cidade. Rangel está sendo incentivado pela marquetagem política a tomar tal posição. Já sobre Denian Couto, sua ação parlamentar sobre reveses a pouca importância dada às suas propostas, se é que elas existam.

Apoio

Edson Vasconcelos tem recebido apoios de sindicatos e de federações. A Feturismo manifestou apoio oficial ao presidente da Fiep, defendendo a autonomia da federação contra tentativas de desgaste público e político. A federação do turismo destacou a importância da gestão de Edson Vasconcelos e a necessidade de preservar as instituições do setor produtivo.

A Feturismo faz a defesa da gestão da Fiep e reafirmou o compromisso com a independência das instituições e apoiou Vasconcelos diante de críticas. Ressaltou ainda que a Fiep representa milhares de empresas e trabalhadores, defendendo que sua gestão seja avaliada internamente. E ainda que o setor de turismo, hospitalidade e gastronomia do Paraná acompanha os desdobramentos para garantir o respeito às lideranças produtivas.

A federação do turismo do Paraná também argumenta que práticas desse tipo podem comprometer o ambiente institucional e a relação entre setor produtivo e poder público. Na avaliação da federação, apenas empresários alinhados a interesses políticos circunstanciais não podem monopolizar o espaço no debate público.

Repercussão

Em nota à imprensa, a Fiep diz que a inconsistência refere-se apenas à forma de classificação no portal, sem qualquer alteração de valores, contratos ou escopo dos serviços prestados. A equipe técnica já iniciou o processo de atualização e reclassificação das informações para refletir de forma precisa a natureza dos serviços, além da revisão em todo o portal.

Ressalta que os contratos seguem os parâmetros administrativos e históricos da instituição, não havendo qualquer irregularidade na execução ou nos valores praticados. Reafirma o compromisso permanente com a transparência e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos. Como se diz entre os políticos, a montanha pariu um rato, ou seja, as denúncias vazias contra a Fiep e seu principal dirigente não surtiram a repercussão esperada.