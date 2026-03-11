Curso de Panificação capacita alunos de Paranaguá o mercado de trabalho

Com aulas gratuitas na cozinha da Catedral Diocesana, oito alunos aprenderam na prática a fazer 14 variedades de pães

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

Aprender o preparo de 14 tipos de pães em apenas dois dias e ainda receber um certificado do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), que valida esse conhecimento, é uma oportunidade que pode abrir portas no mercado de trabalho e incentivar iniciativas de empreender.

Dos pães tradicionais à receitas que levam cenoura, beterraba, batata salsa, alho e bacon, até pães doces recheados de chocolate, os alunos aproveitaram a chance gratuita oferecida pela Prefeitura de Paranaguá, em uma parceria com a Catedral Diocesana, que cedeu as instalações de sua cozinha, uma das melhores da cidade.

Os agentes do SINE/Agência do Trabalhador agendaram o curso por meio do Núcleo Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda no litoral, enquanto o Sistema S enviou à cidade uma instrutora do Senar-PR.

“A Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) apoiou todo o processo e, em breve, faremos uma diplomação especial dos formandos como fizemos nos cursos de açougueiro, eletricista e operador de drone”, explica o secretário municipal do Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira.

“Foi uma determinação do prefeito Adriano Ramos proporcionar o conhecimento e honrar com a formatura. São três homens e cinco mulheres que se inscreveram, se dedicaram e podem contar a partir de agora com encaminhamento direto para entrevistas de emprego, por meio do SINE. E quem desejar empreender vendendo sua produção pode se formalizar como MEIs (microempreendedor individual) pela Sala do Empreendedor, e obter avanços no negócio em parceria com o Sebrae”, explica o secretário Cleverson Ferreira, confirmando que a Prefeitura de Paranaguá trabalha todos os dias para ofertar cada vez mais possibilidades de trabalho, capacitação profissional e geração de renda.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta