Mutirão MEI em Paranaguá terá regularização de débitos, ambiente digital seguro e consultorias

Redação
Sala do Empreendedor promove semana intensa de atendimentos entre 16 e 20 de março – consultorias devem ser agendadas
Arte: Divulgação

A semana de 16 a 20 de março terá um esforço concentrado dos agentes da Sala do Empreendedor da Prefeitura de Paranaguá, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), para colocar em dia a vida de quem já toca uma pequena empresa ou empreende num negócio que ainda está começando.

A meta é proporcionar todos os serviços disponíveis para que os MEIs (microempreendedores individuais) tenham quitadas obrigações pendentes, atualizem informações e, além de ficar em dia, possam participar de consultorias gratuitas.

O Mutirão MEI OK vai atualizar a declaração anual (DASN), regularizar possíveis débitos no CNPJ e oferecer consultorias gratuitas com o Sebrae, que terá um consultor exclusivo (com atendimento agendado) na Sala do Empreendedor para quem deseja tirar todas as dúvidas e impulsionar os negócios.

Outra vantagem é que os MEIs poderão realizar todas as operações e consultas em um ambiente digital seguro e com atendimento presencial de agentes especializados, evitando acessos de risco à páginas falsas ou links suspeitos. A iniciativa é da Sala do Empreendedor da Secretaria de Trabalho e Inovação (Setrin) em parceria com o Sebrae.

Quem é MEI vai poder resolver tudo num lugar só e deixar em dia a parte tributária dos negócios. Aí é só decolar. Procure a Sala do Empreendedor à Rua José Gomes, 320.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta

